Domenech met le feu à OM-LOSC

Après un hiver cataclysmique, l'OM cherche à enfin enchainer les victoires pour sauver l'essentiel en Ligue 1. Mais pour Raymond Domenech, une défaite face à Lille ce dimanche mettrait le Vélodrome en fusion.

Un OM enfin régulier et conquérant en Ligue 1, c’est ce qu’espère Habib Beye pour le match de ce dimanche contre Lille. Face à un Vélodrome qui a été boudeur sur les deux derniers matchs à domicile, les joueurs marseillais savent qu’ils jouent très gros. Une victoire face au LOSC assurerait presque la troisième place de Ligue 1, synonyme d’accès direct pour la Ligue des Champions. Avec le prestige et les revenus financiers qui vont avec.

Des bombes vont exploser à droite à gauche - Raymond Domenech, sur l'ambiance au Vélodrome en cas de défaite face à Lille

Face à une équipe de Lille loin d’être en grande forme ces dernières semaines et un Bruno Genesio au bord de la crise de nerf, l’OM va avoir la pression. Et la paix très timide conclue lors de la réunion avec les supporters de samedi soir, pourrait très bien voler en éclats à la première contre-performance. C’est ce que pense clairement Raymond Domenech. L’ancien sélectionneur de l’équipe de France prévoit un Vélodrome en feu si jamais le résultat n’était pas au rendez-vous contre les Nordistes.

« Pour moi il n’y a même pas de débat. S’ils ne gagnent pas ce match contre Lille au Vélodrome, ils remettent tout en cause. Il est essentiel, ce match. Il conditionne la fin de saison. S’ils le perdent, ils vont à nouveau avoir les bombes qui vont exploser à droite à gauche. Il va y avoir des problèmes. C’est là où ils assurent la continuité de leurs trois derniers matchs », a souligné Domenech, avant de rebondir sur la volonté d’Habib Beye de faire tomber la pression et de préciser que toute la fin de saison ne se jouait pas sur ce seul match.

« Au fond de lui, il sait très bien que ce match est essentiel. En le gagnant, il est lancé pour la suite. Il peut même se permettre de perdre à Monaco derrière. Mais il ne faut pas perdre face au LOSC », a souligné le consultant de La Chaine L’Equipe. En cas de victoire contre Lille, l’OM s’offrirait un bon bol d’air et au moins un joker avant le match face à Monaco.