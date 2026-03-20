TV : OM - LOSC, sur quelle chaîne et à quelle heure ?

Parfaitement revenu dans la course au podium en Ligue 1 sous les ordres d’Habib Beye, l’Olympique de Marseille va passer un vrai test face à Lille dimanche.

Quelle heure pour OM - LOSC ?

dimanche 22 mars à 15h00 au Stade Vélodrome. L’arbitre sera Benoît Bastien. Malgré son élimination de la Coupe de France face à Toulouse début mars, l’ OM d’Habib Beye tourne plutôt très bien avec trois victoires de suite en championnat. C’est donc avec l’ambition d’allonger sa belle série que Marseille va recevoir Lille. Cette rencontre se jouera ceau Stade Vélodrome. L’arbitre sera Benoît Bastien.

Sur quelle chaîne suivre OM - LOSC ?

Ligue 1+ 2. Marseille dans un multiplex, c’est rare mais ce choc entre l’OM et le LOSC se jouera bien en même temps que d’autres rencontres de L1 ce dimanche. Cette rencontre comptant pour la 27e journée de championnat sera diffusée sur

Les compos probables de OM - LOSC :

De retour sur le podium de la L1 après une période de doutes à la fin de l’ère Roberto De Zerbi, l’OM a repris du poil de la bête depuis l’arrivée d’Habib Beye. Grâce à trois victoires de rang, dont une dernière à l’arrache contre Auxerre (1-0), Marseille a deux points d’avance sur l’OL dans la course au podium après 26 journées. Et pour éviter le retour de Lille, Marseille doit tout faire pour gagner devant son public. Lors de cette rencontre, Beye fera sans Aguerd, Balerdi ou Nadir.

La compo probable de l’OM : Rulli - Weah, Pavard, Egan-Riley, Medina - Kondogbia, Hojbjerg - Greenwood, Timber, Paixao - Aubameyang.

Bien remonté au classement de la L1 avec cette victoire à Rennes le week-end dernier (2-1), le LOSC rêve de revenir sur l’OL et l’OM pour jouer le podium jusqu’au bout. Cinquième à cinq points de Marseille, Lille n’aura pas d’autre choix que de l’emporter au Vélodrome dimanche pour continuer à rêver d’une qualification en Ligue des Champions. Pour cela, Bruno Genesio devra composer sans André, Igamane, Mbappé, Perrin ou Sahraoui.

La compo probable du LOSC : Ozer - Meunier, Ngoy, Mandi, Verdonk - Bentaleb, Bouaddi - Mukau, Haraldsson, Correia - Fernandez-Pardo.