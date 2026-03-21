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Habib Beye - OM

OM : Départ canon, Beye est le boss de l’ère McCourt

OM21 mars , 21:30
parEric Bethsy
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Après trois victoires consécutives en Ligue 1, l’Olympique de Marseille va tenter la passe de quatre face à Lille dimanche. L’entraîneur Habib Beye en profiterait pour s’offrir une statistique honorable sous les ordres de Frank McCourt.
La manière n’est pas forcément au rendez-vous, ce qui explique les doutes encore exprimés par les supporters et observateurs de l’Olympique de Marseille. Il faut néanmoins reconnaître qu’Habib Beye réussit ses débuts au niveau des résultats. La désillusion en Coupe de France face à Toulouse a évidemment marqué les esprits étant donné les ambitions de sacre dans cette compétition. Mais force est de constater que l’entraîneur marseillais a remporté trois de ses quatre premiers matchs en Ligue 1.
Après la défaite à Brest (2-0) le 20 février, soit deux petits jours après sa nomination, le successeur de Roberto De Zerbi a récolté les trois points face à l’Olympique Lyonnais (3-2), à Toulouse (0-1) puis contre l’AJ Auxerre (1-0) le week-end dernier. Habib Beye va donc viser un quatrième succès consécutif en championnat face à Lille dimanche.
Le Franco-Sénégalais deviendrait ainsi le coach marseillais le plus rapide à enchaîner quatre victoires en Ligue 1 dans l’ère Frank McCourt. Avant lui, Igor Tudor avait eu besoin de 6 matchs pour réaliser cette série en 2022-2023. Un peu moins efficace, Rudi Garcia (2016-2017) y était parvenu après ses 9 premières rencontres, tandis que le Portugais André Villas-Boas (2019-2020) avait réalisé cette performance au bout de 15 parties.

De Zerbi mauvais élève

Certains diront que ce n’était pas terrible, mais ça reste beaucoup mieux que la statistique de Jorge Sampaoli (2021-2022) et Roberto De Zerbi (2025-2026) qui ont dû disputer 41 matchs pour enchaîner quatre succès en Ligue 1. Habib Beye, lui, a l’opportunité d’y arriver après seulement 5 rendez-vous en championnat. Ce serait une belle performance pour le coach olympien dont la priorité reste évidemment la course à la qualification directe en Ligue des Champions.
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Même en étant à la 'dérive', sans un rond, avec le plus grand nombre de blessés, le plus grand nombre de points perdus sur des erreurs d'arbitrages, on reste à votre niveau en championnat, et on engrange 4 fois plus de points UEFA que vous. C'est dire l'état catastrophique de l'OM !

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À la dérive de quoi ? On est 4 me alors qu’on aurait, soit disant, du jouer en L2 avec un Mercato hyper intelligent, notre point noir ce sont les trop gros nombre de blessés important depuis février. On va voir avec les retours ce que ça va donner fin de saison !!!

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Je les g es sérieux quel club de L1 a eu 9 joueurs majeurs blessés pendant plusieurs journées ? Maintenant les gars reviennent petit à petit, j’espère qu’on va bien finir pour , encore une fois faire fermer des grandes gueules ❤️💙

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
59271926542430
2
Paris Saint Germain
57251834542232
3
O. Marseille
49261547533320
4
O. Lyonnais
47261457402713
5
LOSC Lille
4426135840337
6
Monaco
4326134945378
7
Rennes
4326127743376
8
Strasbourg
3726107940319
9
Toulouse
37271071038326
10
Lorient
372791083741-4
11
Brest
3627106113439-5
12
Angers SCO
322795132437-13
13
Paris
2826610102941-12
14
Le Havre
272669112032-12
15
Nice
272676133248-16
16
Auxerre
222757152236-14
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132634192560-35

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