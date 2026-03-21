OM : Départ canon, Beye est le boss de l’ère McCourt

Après trois victoires consécutives en Ligue 1, l’Olympique de Marseille va tenter la passe de quatre face à Lille dimanche. L’entraîneur Habib Beye en profiterait pour s’offrir une statistique honorable sous les ordres de Frank McCourt.

La manière n’est pas forcément au rendez-vous, ce qui explique les doutes encore exprimés par les supporters et observateurs de l’Olympique de Marseille . Il faut néanmoins reconnaître qu’Habib Beye réussit ses débuts au niveau des résultats. La désillusion en Coupe de France face à Toulouse a évidemment marqué les esprits étant donné les ambitions de sacre dans cette compétition. Mais force est de constater que l’entraîneur marseillais a remporté trois de ses quatre premiers matchs en Ligue 1.

Après la défaite à Brest (2-0) le 20 février, soit deux petits jours après sa nomination, le successeur de Roberto De Zerbi a récolté les trois points face à l’Olympique Lyonnais (3-2), à Toulouse (0-1) puis contre l’AJ Auxerre (1-0) le week-end dernier. Habib Beye va donc viser un quatrième succès consécutif en championnat face à Lille dimanche.

Le Franco-Sénégalais deviendrait ainsi le coach marseillais le plus rapide à enchaîner quatre victoires en Ligue 1 dans l’ère Frank McCourt. Avant lui, Igor Tudor avait eu besoin de 6 matchs pour réaliser cette série en 2022-2023. Un peu moins efficace, Rudi Garcia (2016-2017) y était parvenu après ses 9 premières rencontres, tandis que le Portugais André Villas-Boas (2019-2020) avait réalisé cette performance au bout de 15 parties.

De Zerbi mauvais élève

Certains diront que ce n’était pas terrible, mais ça reste beaucoup mieux que la statistique de Jorge Sampaoli (2021-2022) et Roberto De Zerbi (2025-2026) qui ont dû disputer 41 matchs pour enchaîner quatre succès en Ligue 1. Habib Beye, lui, a l’opportunité d’y arriver après seulement 5 rendez-vous en championnat. Ce serait une belle performance pour le coach olympien dont la priorité reste évidemment la course à la qualification directe en Ligue des Champions.