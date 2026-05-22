Lens - Nice : les compos (21h sur France 2 et beIN Sports 1)

Valdo : Pourquoi un traître ? En 2009, il était en pourparlers pour revenir au PSG, le club n’a pas été convaincu et cela n'a pas abouti. Finalement, il a eu une proposition de l'OM et il a signé. Beaucoup de joueurs ont joué pour les deux clubs, transferts directs ou indirects en étant passés par d'autres clubs avant d'aller jouer pour le club "rival". Quelque-uns ont fait l'aller-retour. 28 joueurs du PSG vers l'OM, et 23 joueurs de l'OM vers le PSG. Ils sont tous des traîtres ? Je te donne la liste si tu veux.
qui n'était pas à son poste contre toulouse?!
Grosse ambiance ! ,👊⚽
Thauvin !!!!!! 😄😄😄😄😄marseille 1989....
il mériterai ...
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