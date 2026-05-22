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Stade de France

Lens - Nice : les compos (21h sur France 2 et beIN Sports 1)

Coupe de France22 mai , 20:08
parMehdi Lunay
2
Finale de la Coupe de France 2025-2026
Compo du RC Lens : Risser - Antonio, Ganiou, Sarr - Abdulhamid, Sangaré, Thomasson, Udol - Thauvin, Saint-Maximin, Edouard
Compo de l'OGC Nice : Dupé - Mendy, Dante, Oppong - Clauss, Boudaoui, Coulibaly, Bard - Cho, Wahi, Diop
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OM : Le nom de Gabriel Heinze chuchoté à Marseille

Valdo : Pourquoi un traître ? En 2009, il était en pourparlers pour revenir au PSG, le club n’a pas été convaincu et cela n'a pas abouti. Finalement, il a eu une proposition de l'OM et il a signé. Beaucoup de joueurs ont joué pour les deux clubs, transferts directs ou indirects en étant passés par d'autres clubs avant d'aller jouer pour le club "rival". Quelque-uns ont fait l'aller-retour. 28 joueurs du PSG vers l'OM, et 23 joueurs de l'OM vers le PSG. Ils sont tous des traîtres ? Je te donne la liste si tu veux.

6 minutes en Ligue 1, l’OL le signe pour 6 ME

qui n'était pas à son poste contre toulouse?!

Lens - Nice : les compos (21h sur France 2 et beIN Sports 1)

Grosse ambiance ! ,👊⚽

Coup de balai à l'OM, un nouveau cadre est éjecté

Thauvin !!!!!! 😄😄😄😄😄marseille 1989....

L’OL est encore en lice pour un dernier trophée

il mériterai ...

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