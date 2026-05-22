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Le PSG veut le meilleur gardien d'Italie, c’est 50 ME

PSG22 mai , 20:00
parGuillaume Conte
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Le PSG a trouvé la perle rare pour faire l'unanimité dans les buts. Mile Svilar brille avec la Roma et Paris le veut pour cet été.
Lucas Chevalier plus que jamais sur le départ après une saison décevante, le PSG se cherche un nouveau portier. Et comme il en a l’habitude, le club de la capitale ne compte pas perdre de temps et se renforcer rapidement à ce poste où Matvey Safonov donne satisfaction. Mais le Russe n’est peut-être pas vu comme le gardien incontestable de l’une des meilleures formations d’Europe. Et c’est pourquoi le Paris SG a jeté son dévolu sur Mile Svilar.
Le dernier rempart de l’AS Roma vient tout simplement d’être élu meilleur gardien de Serie A, et c’est bien logique tant le Serbe sort d’une saison solide. Si la Louve est bien partie pour retrouver la Ligue des Champions, elle le doit aux performances de Svilar. A 26 ans, le Serbe né en Belgique est dans la meilleure période d’une carrière qui l’a mené d’Anderlecht au Benfica, avant son arrivée par la petite porte dans la capitale italienne. Il a toutefois réussi à faire l’unanimité quand il a pris la place de Pau Lopez, au point de ne plus jamais la perdre.

Les offres vont pleuvoir pour Svilar

Selon la presse romaine, le média LaRoma24 et la Gazzetta, le PSG a totalement craqué sur le Serbe, dont la valeur est estimée à 50 ME. Il faut dire que la Roma sera très gourmande pour un élément dont elle ne veut pas se séparer, sauf offre déraisonnable. Depuis son arrivée à Rome, Svilar a vu sa valeur décupler et le fait que plusieurs clubs anglais comme Chelsea ainsi que Newcastle le suivent, fait forcément grimper les enchères. L’Inter Milan s’était aussi renseigné ces dernières semaines à son sujet.
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Un dossier qui pourrait donc rapidement devenir brulant, même si Paris va devoir un peu calmer le jeu. L’idée n’est en effet pas de perturber Matvey Safonov à une semaine de la finale de la Ligue des Champions, alors que le Russe arrive à répondre présent lors de chaque match européen cette saison.
M. Svilar

M. Svilar

BelgiumBelgique Âge 26 Gardien

Europa League

2025/2026
Matchs9
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Serie A

2025/2026
Matchs37
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Coppa Italia

2025/2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
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