Cette star de l’OM qui a le moral à zéro

Malgré un copieux recrutement dans ce secteur, l'OM ne convainc pas en défense centrale. Benjamin Pavard en est conscient, lui qui broie du noir après ses récentes performances.

Didier Deschamps n’a pas sélectionné Benjamin Pavard pour les deux prochains matchs de l’équipe de France. Et contrairement à ce qui avait pu se passer en septembre, cela n’a choqué personne à Marseille. Le défenseur central est dans tous les mauvais coups depuis quelques semaines. Entre mauvaises décisions et malchance, le joueur prêté avec option d’achat par l’Inter Milan est au coeur de la mauvaise passe du club olympien.

L’OM l’a fait venir pour rassurer la défense après les errements de Leonardo Balerdi, mais pour le moment, le champion du monde 2018 n’arrive pas à passer le cap de ses matchs difficiles. Contre l’Atalanta encore une fois, Pavard a semblé éteint, avec très peu d’initiatives dans la relance, une attention défensive souvent déjouée par la DEA, et une forme physique plus incertaine.

Adil Rami ne pardonne rien à Pavard

En parodiant Jeff Tuche, Adil Rami l’a dégommé sur Ligue 1+, estimant que cela faisait trop de situations négatives où il était impliqué. « Benjamin Pavard, tu peux faire une erreur mais pas 15… Tu peux faire deux erreurs mais pas 15. Mais là, tu en as quatre dans une semaine », a lancé celui qui fut champion du monde avec lui en Russie en 2018.

Selon La Provence, Benjamin Pavard n’arrive pas à remonter la pente, et « est toujours englué dans une mauvaise passe » et reste « sur une très mauvaise série de cinq navets, donc ». Le quotidien local est sans pitié avec celui qui devait être le sauveur de la défense de l’OM, mais ne parvient pas à en être un leader exemplaire, malgré des premiers matchs prometteurs.

C’est pour le moment le très solide Nayef Aguerd qui prend la relève, même si le Marocain, entre pépin physique et match moyen contre Angers, a aussi montré quelques signes de faiblesse dernièrement.