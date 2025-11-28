C'est dingue, Balerdi n'a jamais vu ça à l'OM



Deuxième de Ligue 1 et toujours en lice pour se qualifier pour les barrages de la Ligue des Champions, l’OM réalise un bon début de saison. Rien de surprenant selon Leonardo Balerdi, qui n’a jamais vu un tel effectif à Marseille.

A l’Olympique de Marseille depuis 2020, Leonardo Balerdi est le joueur le plus ancien du club olympien. Capitaine depuis la saison dernière, l’international argentin en a vu de toutes les couleurs en Provence. L’ancien du Borussia Dortmund a vécu des saisons compliquées mais depuis un an et demi, il mange enfin du pain blanc. Capitaine depuis la nomination de Roberto De Zerbi, Leonardo Balerdi a été un acteur majeur de la belle saison olympienne avec une seconde place en 2024-2025.

La saison en cours est aussi bien embarquée. Dauphin du PSG et toujours en lice pour se qualifier en barrages de Ligue des Champions, le défenseur de 26 ans savoure. D’autant qu’il n’a pas caché en conférence de presse n’avoir jamais évolué dans un effectif aussi fort depuis qu’il s’est engagé en faveur de l’OM il y a presque six ans. « L'effectif de cette année est l'un des meilleurs que j'ai connus. On a tous les mêmes objectifs, la même mentalité. ce sont des joueurs qui veulent se battre pour l'OM et gagner quelque chose. Si on est plus de joueurs avec cette mentalité, ce sera plus facile. Il y a beaucoup de qualités et de bonnes personnes » a avoué Leonardo Balerdi avant d’évoquer la lutte pour le titre face au Paris Saint-Germain.

« On doit toujours y croire. On doit rester en haut jusqu'au dernier match. Cette année, il y a beaucoup d'équipes qui sont là, c'est un championnat plus "égalitaire". Paris est fort mais on doit se concentrer sur nous. Si on commence à se dire : 'on a une chance si on gagne ou s'ils perdent' on va se perdre » estime le capitaine phocéen, qui espère que la richesse de l’effectif à la disposition de Roberto De Zerbi permettra à Marseille de lutter pour le titre le plus longtemps possible. Difficile en tout cas de ne pas être d’accord avec le capitaine olympien au vu de la richesse de l’effectif cette année grâce à un recrutement quatre étoiles lors du précédent mercato (Aubameyang, Medina, Aguerd, Weah, Pavard, etc).