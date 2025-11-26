ICONSPORT_268698_0263
Balerdi ne jouera pas contre Lorient vendredi soir

OM : Balerdi a menti à De Zerbi

OM26 nov. , 11:00
parQuentin Mallet
Leonardo Balerdi, capitaine de l'Olympique de Marseille, a fait une révélation sur son ressenti lors de l'arrivée de Roberto De Zerbi sur le banc phocéen. Il avoue même lui avoir menti sur un sujet bien particulier.
Après avoir manqué quatre matchs à cause d'une blessure au mollet, Leonardo Balerdi a fait son retour dans le onze titulaire de l'Olympique de Marseille lors du déplacement face à Nice. Un retour réussi sur le plan individuel puisqu'il a délivré une passe décisive pour Mason Greenwood dans un match largement dominé par les siens (1-5). Capitaine de l'équipe phocéenne depuis la nomination de Roberto De Zerbi sur le banc de l'OM lors de l'été 2024, le défenseur central argentin ressent beaucoup de fierté à l'idée d'évoluer sous la houlette du technicien italien, comme il l'a révélé dans une récente interview accordée à Get Football News France. A cette occasion, il avoue avoir travesti un peu la vérité à RDZ à son arrivée, notamment au sujet d'un match face à Brighton lorsque ce dernier y était encore l'entraineur.

Balerdi a menti à De Zerbi

« Mes premières impressions sur Roberto De Zerbi ? On n'a pas touché le ballon contre Brighton (14 décembre 2023 en Ligue Europa). C'était dur pour nous et quand j'ai parlé à l'entraîneur, je n'ai pas voulu le lui dire, alors j'ai dit que c'était un match équilibré pour ne pas trop le contrarier. Dès qu'il a décroché le poste à Marseille, il m'a envoyé un message. Ses mots m'ont profondément touché ; ils m'ont révélé quel genre d'entraîneur il était. Je me suis dit : ça va être quelque chose d'exceptionnel. Dès son arrivée, ce qui m'a frappé, c'est sa passion pour le football. C'est différent. Il a une vision unique du football. Et en dehors du terrain, on voit bien qu'il s'efforce de tisser des liens étroits avec ses joueurs », a expliqué Leonardo Balerdi au sujet de ses premières sensations à l'arrivée de Roberto De Zerbi.
On peut dire que le coach marseillais lui rend bien puisqu'il l'a nommé capitaine dans la foulée de son arrivée sur la Canebière. Depuis, Leonardo Balerdi est titulaire indiscutable et joue tant qu'il est épargné par les blessures.
