L'OM prépare un énorme cadeau pour ses vrais supporters

annonce que les dirigeants marseillais ont pour ambition de reprendre l'espace que les Galeries Lafayette vont abandonner le 15 novembre prochain dans le très populaire centre commercial du Prado. Un espace commercial situé juste à côté du Stade Vélodrome. Pour l'instant, le club phocéen n'a rien signé et négocie encore, car l'Olympique de Marseille souhaite avoir des éclaircissements sur ses futurs voisins. Faute de place dans le Vélodrome, l'Olympique de Marseille cherche depuis plusieurs mois un espace pour installer son musée et une boutique attenante. C'était l'une des missions prioritaires confiées à Alessandro Antonello, le directeur général de l'OM arrivé il y a quelques mois. Et elle pourrait être rapidement accomplie. Car ce lundi, le quotidien La Provence annonce que les dirigeants marseillais ont pour ambition de reprendre l'espace que les Galeries Lafayette vont abandonner le 15 novembre prochain dans le très populaire centre commercial du Prado. Un espace commercial situé juste à côté du Stade Vélodrome. Pour l'instant, le club phocéen n'a rien signé et négocie encore, car l'Olympique de Marseille souhaite avoir des éclaircissements sur ses futurs voisins.

Un restaurant OM dans les tuyaux ?

De son côté, Ici Provence ajoute que l'OM pourrait également créer un restaurant dans ce vaste espace libéré par l'enseigne qui vient de faire parler d'elle en accueillant Shein dans ses boutiques. « Pablo Longoria, président de l'OM et Franck Mac Court, propriétaire du club, sont séduits par cette éventualité », précise la radio locale. Car aussi incroyable que cela puisse paraître, l'Olympique de Marseille qui est un club historique du football français et a une collection probablement énorme de trophées, des maillots et autres souvenirs, n'a toujours un musée digne de ce nom. Si l'installation dans les locaux que la Galerie Lafayette va quitter en fin de semaine se confirme, alors il s'agira d'un très beau cadeau pour les fans de l'OM. Pour l'instant, rien n'a cependant été officialisé et quoiqu'il arrive il faudra d'importants travaux pour mener ce projet à bien. Mais au moins les dirigeants marseillais sont proches d'aboutir. Mais en 2026, tout cela pourrait se concrétiser, comme l'a été la construction de la statue de Bernard Tapie devant le Vélodrome.