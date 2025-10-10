« La classe ne s'achète pas » : Roberto De Zerbi agressé

Dans une récente interview accordée au Corriere della Sera, Roberto De Zerbi a admis être finalement satisfait du départ d'Adrien Rabiot. Une sortie qui ne plait pas du tout à Jérôme Rothen.

Depuis qu'il est à l' Olympique de Marseille , Roberto De Zerbi a toujours voulu inculquer une forme de relation père-fils avec ses joueurs. Éloigné de son Italie natale qui lui est chère, l'ancien entraineur de Sassuolo vit des moments particuliers avec son groupe, à l'image du ritiro ou de ses conférences de presse au cours desquelles il n'hésite pas à défendre ses joueurs à tout prix. C'est justement ce qu'il a fait avec Adrien Rabiot la saison dernière, le décrivant comme un exemple de professionnalisme et doté d'une personnalité inspirante. Mais son regard sur le milieu de terrain français a complètement changé depuis la bagarre l'impliquant avec Jonathan Rowe.

« Je n'ai jamais rien vu de tel. Et je viens de la rue. Mais ça nous a fait du bien, car le club a choisi de se passer de Rabiot, qui ne voulait pas reculer », a-t-il carrément lâché à propos de Rabiot au Corriere della Sera. Cette sortie de Roberto De Zerbi ne passe pas du tout auprès de Jérôme Rothen, en tout cas.

Roberto De Zerbi n'a aucune classe

« Moi, si j'avais été Roberto De Zerbi… la classe ne s'achète pas. T'avais l'occasion d'être classe. Lui qui a dit 'je vais lui donner un conseil comme un père parce que je l'adore, j'aime la personnalité', c'est ce qu'il a dit. Et tout au long de l'année dernière, il parlait de la personnalité et du professionnalisme d'Adrien Rabiot, mais aussi de son caractère. Il aimait l'homme qu'il était. Comment tu peux passer d'un mec que tu idolâtres quasiment et qui t'a permis d'atteindre la Ligue des champions, qui était ton maillot fort de cette équipe, à 'bah c'est un mal pour un bien, il est parti, l'équipe est plus forte aujourd'hui' ? Donc, t'es en train de nous expliquer que ce que tu as mis en place autour d'Adrien Rabiot l'année dernière, sous prétexte qu'il y a eu cette bagarre et ce manque de respect envers la direction, il est parti et l'équipe s'est améliorée ? Je suis abasourdi », a déclaré l'animateur RMC au sujet de Roberto De Zerbi.

Il ne faut pas oublier que Roberto De Zerbi a vanté les mérites d'Adrien Rabiot bien avant que la bagarre avec Rowe éclate. Une telle situation a logiquement pu modifier sa perception des choses.