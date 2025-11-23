ICONSPORT_274542_0164

Ce nouvel indispensable « change le visage » de l’OM

OM23 nov. , 11:00
parMehdi Lunay
L'OM s'est baladé 5-1 à Nice. Marseille a confirmé qu'il possède une force de frappe quasi sans égale en Ligue 1. Auteur d'un doublé, Mason Greenwood a été logiquement mis en avant. Mais, deux autres joueurs doivent être applaudis dont Arthur Vermeeren.
Un derby à sens unique. Vendredi soir, l'Olympique de Marseille s'est promené à Nice avec un succès 5-1. Un match qui a mis en lumière la très faible défense niçoise et l'incroyable efficacité de l'attaque marseillaise. L'OM a déjà atteint les 33 buts inscrits après 13 journées. Une performance inédite depuis 1948. Un joueur sortait du lot sur la Côte d'Azur en la personne de Mason Greenwood. Le nouveau meilleur buteur de la Ligue 1 (10 buts) a inscrit un doublé avec une deuxième réalisation pleine de vista.

Greenwood-Pavard-Vermeeren, le trio gagnant

Dans une rencontre loin d'être parfaite pour l'OM de l'aveu même de son entraîneur italien, l'Anglais est l'incontestable homme du match. A t-il été pour autant le seul homme fort des Marseillais ? Non, répond Tidiany M'Bo. Sur le plateau du Winamax FC, le journaliste a loué les performances de trois marseillais à Nice. Aux côtés de Greenwood figurent le milieu belge Arthur Vermeeren et le défenseur central Benjamin Pavard. Pour lui, ils doivent rester titulaires le plus souvent possible dans cet OM.
« J’ai envie de ressortir un joueur par ligne. Ce que fait Pavard et on l’a suffisamment critiqué sur les dernières semaines pour dire qu’il a conditionné le match positivement. L’apport d’un Vermeeren au milieu de terrain évidemment change le visage de cet OM. Et puis devant, avoir un joueur comme Greenwood qui est capable d’exécuter l’adversaire et surtout de faire des différences comme ça avec beaucoup d’efficacité. Dans ce type de soirées, Greenwood est inarrêtable pour les adversaires en Ligue 1. J’ai envie de ressortir ces trois individualités, pas uniquement sur le niveau de performance mais aussi par rapport à la pertinence d’être dans ce onze-là », a t-il indiqué. Reste à le faire comprendre à De Zerbi, lequel n'a titularisé Vermeeren que 6 fois cette saison par exemple.
A. Vermeeren

A. Vermeeren

BelgiumBelgique Âge 20 Milieu

UEFA Nations League

Matchs2
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

Matchs3
Buts0
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

Matchs7
Buts0
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
Derniers commentaires

Zéro pointé, ce joueur de l'OL dégoûté

t es gentil gamin

OM : Un attaquant déjà annoncé au mercato d'hiver

Il est pas a vendre Greenwood

Benatia s'attaque aux médias et aux arbitres, les Marseillais l'adorent

Paris est au dessus on le sait et Benatia est une bénédiction pour L'OM.

L'OL se contente d'un triste point à Auxerre

L'OM c'est pauvre dans le jeu avec 33 buts en 13 matchs....pendant que tu t'extasies sur une equipe qui a +3 de goal average en mettant rarement plus d'un but par match....un peu de serieux 🤣

Zéro pointé, ce joueur de l'OL dégoûté

13 buts en 5 saisons pro ... j'attends plus rien de lui !

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
3013931271116
2
O. Marseille
2813913331221
3
Lens
2813913221111
4
LOSC Lille
2313724271710
5
Strasbourg
221371524177
6
O. Lyonnais
211363418153
7
Rennes
211356223185
8
Monaco
201362525250
9
Nice
17135261823-5
10
Toulouse
161344518171
11
Angers SCO
16134451115-4
12
Paris
14134272025-5
13
Le Havre
14133551320-7
14
Brest
13133461723-6
15
Metz
11133281430-16
16
Nantes
11132561219-7
17
Lorient
11132561527-12
18
Auxerre
813229719-12

