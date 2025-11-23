L'OM s'est baladé 5-1 à Nice. Marseille a confirmé qu'il possède une force de frappe quasi sans égale en Ligue 1. Auteur d'un doublé, Mason Greenwood a été logiquement mis en avant. Mais, deux autres joueurs doivent être applaudis dont Arthur Vermeeren.

Un derby à sens unique. Vendredi soir, l' Olympique de Marseille s'est promené à Nice avec un succès 5-1. Un match qui a mis en lumière la très faible défense niçoise et l'incroyable efficacité de l'attaque marseillaise. L'OM a déjà atteint les 33 buts inscrits après 13 journées. Une performance inédite depuis 1948. Un joueur sortait du lot sur la Côte d'Azur en la personne de Mason Greenwood. Le nouveau meilleur buteur de la Ligue 1 (10 buts) a inscrit un doublé avec une deuxième réalisation pleine de vista.

Greenwood-Pavard-Vermeeren, le trio gagnant

Dans une rencontre loin d'être parfaite pour l'OM de l'aveu même de son entraîneur italien , l'Anglais est l'incontestable homme du match. A t-il été pour autant le seul homme fort des Marseillais ? Non, répond Tidiany M'Bo. Sur le plateau du Winamax FC, le journaliste a loué les performances de trois marseillais à Nice. Aux côtés de Greenwood figurent le milieu belge Arthur Vermeeren et le défenseur central Benjamin Pavard. Pour lui, ils doivent rester titulaires le plus souvent possible dans cet OM.

« J’ai envie de ressortir un joueur par ligne. Ce que fait Pavard et on l’a suffisamment critiqué sur les dernières semaines pour dire qu’il a conditionné le match positivement. L’apport d’un Vermeeren au milieu de terrain évidemment change le visage de cet OM. Et puis devant, avoir un joueur comme Greenwood qui est capable d’exécuter l’adversaire et surtout de faire des différences comme ça avec beaucoup d’efficacité. Dans ce type de soirées, Greenwood est inarrêtable pour les adversaires en Ligue 1. J’ai envie de ressortir ces trois individualités, pas uniquement sur le niveau de performance mais aussi par rapport à la pertinence d’être dans ce onze-là », a t-il indiqué. Reste à le faire comprendre à De Zerbi, lequel n'a titularisé Vermeeren que 6 fois cette saison par exemple.