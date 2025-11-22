OM : Triomphe 5-1, De Zerbi refuse l'euphorie

Dans la foulée de la très belle victoire de l'OM à Nice (1-5), Roberto De Zerbi a tout de suite calmé tout le monde. Malgré l'ampleur ce de succès, l'entraîneur marseillais a fait savoir qu'il attendait mieux de son équipe.

Oui j'espérais un match comme celui-là. C'était difficile, contre une équipe forte, un vrai derby. On peut encore mieux jouer, je ne suis pas satisfait dans le jeu et je ne dis pas ça avec prétention. On peut mieux faire dans la partie basse et dans le camp adverse. Mais c'est un très bon résultat, mais je suis certain qu'on peut et qu'on doit mieux jouer. On a plus de qualités que ça. Il faut le prendre de manière positive, ça souligne l'estime que j'ai pour mon équipe. Si j'en attends encore plus, vous imaginez l'idée que je me fais de mes joueurs. Je suis très heureux des retours de Balerdi, Kondogbia et Weah. J'ai apprécié la passe décisive d'Aubameyang à Paixao et la performance de Mason Greenwood, qui devient un joueur de plus en plus complet. Il y a beaucoup de bonnes choses, mais je pense qu'on peut encore faire mieux », a prévenu Roberto De Zerbi, alors que son équipe affrontera Newcastle la semaine prochaine en Ligue des champions. Une rencontre que Marseille doit impérativement gagner sous peine de se mettre en énorme danger en C1. Certains entraîneurs se seraient contentés de dire leur bonheur de voir leur équipe connaître une telle réussite en déplacement. Surtout que l'on sait que dans un passé récent, l'Olympique de Marseille a souvent calé du côté de Nice. Mais Roberto De Zerbi n'est pas du genre à s'enflammer. Malgré le triomphe de l'OM à l'Allianz Riviera, le coach italien a tout de suite mis un bémol.