OM : Triomphe 5-1, De Zerbi refuse l'euphorie

Dans la foulée de la très belle victoire de l'OM à Nice (1-5), Roberto De Zerbi a tout de suite calmé tout le monde. Malgré l'ampleur ce de succès, l'entraîneur marseillais a fait savoir qu'il attendait mieux de son équipe.
Certains entraîneurs se seraient contentés de dire leur bonheur de voir leur équipe connaître une telle réussite en déplacement. Surtout que l'on sait que dans un passé récent, l'Olympique de Marseille a souvent calé du côté de Nice. Mais Roberto De Zerbi n'est pas du genre à s'enflammer. Malgré le triomphe de l'OM à l'Allianz Riviera, le coach italien a tout de suite mis un bémol. « Oui j’espérais un match comme celui-là. C’était difficile, contre une équipe forte, un vrai derby. On peut encore mieux jouer, je ne suis pas satisfait dans le jeu et je ne dis pas ça avec prétention. On peut mieux faire dans la partie basse et dans le camp adverse. Mais c’est un très bon résultat, mais je suis certain qu’on peut et qu’on doit mieux jouer. On a plus de qualités que ça. Il faut le prendre de manière positive, ça souligne l’estime que j’ai pour mon équipe. Si j’en attends encore plus, vous imaginez l’idée que je me fais de mes joueurs. Je suis très heureux des retours de Balerdi, Kondogbia et Weah. J’ai apprécié la passe décisive d’Aubameyang à Paixao et la performance de Mason Greenwood, qui devient un joueur de plus en plus complet. Il y a beaucoup de bonnes choses, mais je pense qu’on peut encore faire mieux », a prévenu Roberto De Zerbi, alors que son équipe affrontera Newcastle la semaine prochaine en Ligue des champions. Une rencontre que Marseille doit impérativement gagner sous peine de se mettre en énorme danger en C1.

Ligue 1

21 novembre 2025 à 20:45
Nice
Cho63'
1
5
Match terminé
Olympique Marseille
Aubameyang11'Greenwood33'Greenwood53'Weah58'Barbosa da Paixão74'
Chronologie
Composition
Statistiques
Remplacement
89
ENTRE
N. Maupay
Olympique MarseilleOlympique Marseille
SORT
I. Barbosa da Paixão
Olympique MarseilleOlympique Marseille
Remplacement
77
ENTRE
B. Nguene
NiceNice
SORT
M. Cho
NiceNice
Remplacement
77
ENTRE
I. Jansson
NiceNice
SORT
S. Diop
NiceNice
Remplacement
77
ENTRE
C. Egan Riley
Olympique MarseilleOlympique Marseille
SORT
L. Balerdi Rossa
Olympique MarseilleOlympique Marseille
Voir Les Détails Complets Du Match
1
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
2813913331221
2
Paris Saint Germain
2712831241113
3
Lens
2512813211110
4
Strasbourg
221271424168
5
LOSC Lille
201262423158
6
Monaco
201262424213
7
O. Lyonnais
201262418153
8
Rennes
181246219172
9
Nice
17135261823-5
10
Toulouse
161244418162
11
Paris
14124261821-3
12
Le Havre
14123541317-4
13
Angers SCO
13123451015-5
14
Metz
11123271227-15
15
Brest
10122461421-7
16
Nantes
10122461118-7
17
Lorient
10122461426-12
18
Auxerre
712219719-12

