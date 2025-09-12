L1 : Lorient réduit à 10, l'OM a t-il été favorisé ?

Le suspense autour de Marseille-Lorient n'a pas duré longtemps. L'OM s'est envolé au score grâce notamment à un penalty de Greenwood accompagné de l'exclusion du Lorientais Yongwa. Une décision trop sévère ?

C'est quoi la règle, je pensais que la double peine n'existait plus », « Merci pour la soirée je peux zapper et changer de chaîne, bande d’incompétents et la VAR qui valide. Le penalty tous les jours mais le rouge est une honte le match foutu en l’air après 10 minutes !!! », pouvait-on lire sur X. Les cartons rouges influencent grandement le début de saison en Ligue 1. OM -Lorient a suivi cette tendance. Après moins de 10 minutes, les Merlus ont été réduits à 10 après la faute de Darlin Yongwa sur Amir Murillo. Le Camerounais a été exclu et un penalty a été accordé aux Marseillais. Une double peine qui a indigné les internautes, certains rappelant que les arbitres ne devaient plus exclure les fautifs en cas de penalty. «», «», pouvait-on lire sur X.

Néanmoins M.Thomas Leonard a bien agi selon les dernières règles édictées par l'IFAB. En effet, la double peine existe bien en cas de ceinturage comme ce fut le cas ce vendredi soir. « Si un joueur commet une faute contre un adversaire pour annihiler une occasion de but manifeste et que l’arbitre accorde un penalty, le joueur fautif est averti s’il a tenté de jouer le ballon ou disputé la possession du ballon ; dans toutes les autres circonstances (par exemple tenir, tirer ou pousser, aucune possibilité de jouer le ballon, etc.), le joueur fautif doit être exclu », écrit l'instance mondiale. Une décision juste même si elle favorise grandement l'OM dans ce match, les Phocéens menant 3-0 désormais.