ICONSPORT_270064_0118
Darlin Yongwa a été exclu au bout de 10 minutes

L1 : Lorient réduit à 10, l'OM a t-il été favorisé ?

Ligue 112 sept. , 21:28
parMehdi Lunay
Le suspense autour de Marseille-Lorient n'a pas duré longtemps. L'OM s'est envolé au score grâce notamment à un penalty de Greenwood accompagné de l'exclusion du Lorientais Yongwa. Une décision trop sévère ?
Les cartons rouges influencent grandement le début de saison en Ligue 1. OM-Lorient a suivi cette tendance. Après moins de 10 minutes, les Merlus ont été réduits à 10 après la faute de Darlin Yongwa sur Amir Murillo. Le Camerounais a été exclu et un penalty a été accordé aux Marseillais. Une double peine qui a indigné les internautes, certains rappelant que les arbitres ne devaient plus exclure les fautifs en cas de penalty. « C'est quoi la règle, je pensais que la double peine n'existait plus », « Merci pour la soirée je peux zapper et changer de chaîne, bande d’incompétents et la VAR qui valide. Le penalty tous les jours mais le rouge est une honte le match foutu en l’air après 10 minutes !!! », pouvait-on lire sur X. 
Néanmoins M.Thomas Leonard a bien agi selon les dernières règles édictées par l'IFAB. En effet, la double peine existe bien en cas de ceinturage comme ce fut le cas ce vendredi soir. « Si un joueur commet une faute contre un adversaire pour annihiler une occasion de but manifeste et que l’arbitre accorde un penalty, le joueur fautif est averti s’il a tenté de jouer le ballon ou disputé la possession du ballon ; dans toutes les autres circonstances (par exemple tenir, tirer ou pousser, aucune possibilité de jouer le ballon, etc.), le joueur fautif doit être exclu », écrit l'instance mondiale. Une décision juste même si elle favorise grandement l'OM dans ce match, les Phocéens menant 3-0 désormais.
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
93300583
2
O. Lyonnais
93300550
3
LOSC Lille
732107114
4
Monaco
63201264
5
Lens
63201253
6
Strasbourg
63201143
7
Toulouse
63201066
8
O. Marseille
64202594
9
Angers SCO
43111022
10
Rennes
43111-325
11
Le Havre
33102-156
12
Nice
33102-145
13
Nantes
33102-112
14
Auxerre
33102-224
15
Paris
33102-358
16
Lorient
34103-7512
17
Brest
13012-448
18
Metz
03003-527

