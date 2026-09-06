Ce joueur de l’OM qui a passé un mercato de rêve

Le mercato a été infernal pour l'OM et ses supporters. Les joueurs aussi ne savaient plus sur quel pied danser. Le gardien Jeffrey De Lange a suivi cela tout en sérénité, lui qui a bien profité de cet été compliqué.

Bruno Genesio a dévoilé ce dimanche le groupe amené à affronter le Paris FC, avec déjà une bonne dose de pression. Les supporters seront encore une fois présents au Vélodrome, mais il y a de grandes chances que la colère se fasse déjà sentir. La défaite indiscutable contre Monaco, et surtout le mercato à zéro recrue, ont déjà mis les fans de l’OM à bout de nerfs.

Il y a toutefois un joueur qui a non seulement été très tranquille lors de ce mercato, mais qui en a en plus tiré largement les bénéfices. Il s’agit du gardien Jeffrey De Lange, qui était la doublure de Geronimo Rulli et n’avait quasiment pas de temps de jeu ces deux dernières saisons. Désormais, avec l’Argentin parti, et sans la moindre recrue donc, le Néerlandais est le numéro 1 à ce poste. Et sans réelle concurrence en plus.

De Lange passe numéro 1, et sans concurrence

« Pour moi c’était assez simple, tranquille. Le mercato état ouvert, il y avait des options mais il était clair que je jouerais ici, à Marseille. Je suis bien ici, je vis à Aix, ma copine est contente. Il n’y avait pas de discussion. C’est bien que le mercato soit terminé. C’est encore en cours dans certains pays mais on sait désormais qui est dans le groupe. Personnellement, je suis content que cela soit fini. Je suis très heureux d’être le numéro un. Cela ne change pas ma routine, je suis très content », a livré le gardien formé à l’Ajax Amsterdam en conférence de presse.