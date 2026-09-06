C’est confirmé, Infantino candidat à sa succession à la FIFA

Parce que c’est interdit déjà
ce monde est en particulier ce sport est tellement pourri jusqu a la moelle, qu il a evidemment ttes ses chances
pourquoi ne le fait il pas? ça aidera grandement le club!
Dans quelques matchs on en reparlera balerdi tout beau tout flamme vous inquiétez pas il n' est devenu un cador en un match
bah t en es la preuve vivante, et tout le monde le voit post apres post....
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|9
|3
|3
|0
|0
|5
|1
|4
|7
|3
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|7
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|0
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|11
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🚨 BREAKING: FIFA confirm Gianni Infantino will stand for re-election. “The FIFA President announced in April that he will stand for re-election in 2027. Of course, nothing has changed. Mr Infantino will be standing for re-election.”