C’est confirmé, Infantino candidat à sa succession à la FIFA

Président de la FIFA très critiqué pour sa gestion de la Coupe du monde, son rapprochement avec Donald Trump et ensuite son idée de vendre la Coupe du monde à des fonds d’investissements américains, Gianni Infantino a confirmé la décision prise en avril d’être de nouveau candidat à sa réélection en tant que président de la FIFA. Le dirigeant italo-suisse assure que rien n’a changé depuis le mois d’avril et qu’il est toujours pour le moment le seul candidat pour ce titre.

Si plusieurs pays ou confédérations ont mis en doute la probité de Gianni Infantino après les scandales de l’été, il possède toujours un très large soutien en Afrique, en raison de sa proximité avec les dirigeants de la CAF, et en Amérique du Sud, ce qui lui permet de récolter de nombreuses voix et d'être à l'heure actuelle le grand favori à sa réélection. Les élections se dérouleront à Rabat, en 2027, le 18 mars.