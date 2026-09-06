Ferran Torres va tomber de haut au PSG

Venu pour apporter son expérience, son sens du but et sa polyvalence, Ferran Torres risque de subir le même traitement que Bradley Barcola au PSG.

Le Paris Saint-Germain a réalisé un mercato plus ambitieux qu’en 2025, avec l’arrivée de quatre joueurs majeurs. Des changements importants, mais sans toucher le 11 de départ, qui est quasiment le même depuis deux ans. Ce sont surtout des joueurs appelés à pousser les titulaires à se surpasser, ou à se révéler dans le courant de la saison, qui ont été recrutés.

Ferran Torres, le futur Gonçalo Ramos ?

Bradley Barcola a quitté le club, mais l’ancien lyonnais n’était pas non plus considéré comme un titulaire. Et Ferran Torres, malgré son statut de joueur confirmé du FC Barcelone et de buteur en finale de la Coupe du monde, arrive pour le remplacer. Et selon les précisions de Christophe Jallet, l’Espagnol arrive pour être le quatrième larron en attaque, et il va devoir s’accommoder de ce rôle.

« Ferran Torres, c’est une plus-value sur le papier. Mais il n’a pas toujours été un joueur régulier. Sera-t-il aussi performant que Gonçalo Ramos dans les moments clés ? C’est comme dans la vie : tu sais ce que tu perds, mais tu ne sais jamais ce que tu gagnes », a livré le consultant de Canal+, dans les colonnes de La Tribune Dimanche.

Une perspective peu réjouissante pour Ferran Torres, qui a déjà fait savoir que sa polyvalence lui permettait d’être candidat à tous les postes offensifs. Mais il restera à savoir ce que décidera Luis Enrique quand son trio offensif habituel sera apte, et si l’Espagnol acceptera sur le long terme d’être remplaçant pour les belles affiches européennes. Un statut qui avait fini par pousser Bradley Barcola à refuser de prolonger, alors que Luis Enrique a reconnu cette semaine en conférence de presse que l’ailier français avait demandé un temps de jeu plus important. Ce qu’il ne pouvait pas lui garantir au PSG.