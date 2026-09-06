Loin de l'OM Balerdi a retrouvé l'amour

Pris en grippe par les supporters de l'OM, Leonardo Balerdi n'a pas mis longtemps avant de retrouver le sourire à Rome. Son nouvel entraîneur a vanté les mérites du défenseur argentin après ses premières minutes en Serie A.

Hué lors de ses dernières apparitions sous le maillot de l'Olympique de Marseille, Leonardo Balerdi n'a pas hésité longtemps avant d'accepter l'offre de l'AS Rome où il s'est engagé le 30 août dernier sous forme de prêt assorti d'une option d'achat. Et ce samedi, alors que la Roma était menée 0-1 à domicile par l'Atalanta, Gian Piero Gasperini n'a pas hésité à faire entrer l'ancien joueur de l'OM, alors même que cela commençait à s'agacer dans les tribunes. Ce choix tactique a été gagnant, car finalement les Romains se sont imposés 2-1 en toute fin de match, Leonardo Balerdi contribuant à la solidité défensive d'une équipe qui souffrait. De quoi lui valoir les acclamations des supporters romains et les louanges de son nouvel entraîneur.

Balerdi s'éclate à Rome

« Les changements en défense ont aussi été importants, comme les entrées en jeu de Balerdi et Ghilardi, car les contre-attaques de l’Atalanta étaient dangereuses. Grâce à ces deux joueurs, nous avons retrouvé notre fluidité (...) Balerdi a consolidé notre défense alors que nous étions proches de prendre un deuxième but », a fait remarquer Gian Piero Gasperini.

De son côté, l'ancien défenseur argentin de l'Olympique de Marseille s'est réjoui, via les réseaux sociaux, de ses débuts victorieux loin du Vélodrome. « Il n'y a pas de meilleure façon de commencer cette histoire que dans ce stade incroyable. Une victoire avec vous », a écrit Leonardo Balerdi sur son compte Instagram dans la foulée de cette victoire renversante de l'AS Rome contre l'Atalanta. Une victoire qui permet aux Giallorossi d'être en tête du classement de Serie A à égalité avec l'Inter, les deux clubs ayant gagné leurs trois matchs depuis le début de saison.