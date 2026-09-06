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Nice : Antoine Mendy se fait les croisés

OGC Nice06 sept. , 13:47
parGuillaume Conte
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Coup dur pour l’OGC Nice, qui perd probablement pour la saison entière Antoine Mendy. Le défenseur a effectué une mauvaise réception lors du match de ce samedi soir face au Mans, et les examens ont confirmé une rupture d’un ligament croisé du genou gauche, annonce L’Equipe ce dimanche. L’international sénégalais né à Marseille évolue en Ligue 1 chez les Aiglons depuis quatre saisons.
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