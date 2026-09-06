OL : Ce club qui veut Tolisso depuis deux ans

OL : Ce club qui veut Tolisso depuis deux ans

OL06 sept. , 15:00
parGael Anger
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Très attaché à l'OL, Corentin Tolisso a rapidement prolongé son contrat jusqu'en 2029. Mais un club européen a essayé de le faire venir après deux ans de forcing. Sans succès.
Le mercato ferme ses portes progressivement dans tous les pays. La Turquie fait partie des championnats qui ont été très ambitieux sur le plan du marché des transferts. Mohamed Salah, Rafael Leao, Fabinho, Leandro Trossard, Romelu Lukaku, Mason Greenwood, des stars sont arrivées pour faire briller la Super Lig. Le média Fanatik dévoile même qu’en début d’été, avant qu’il ne prolonge à l’OL, Trabzponsor a pris contact avec l’entourage de Corentin Tolisso pour qu’il signe un contrat longue durée, et avec une très belle rémunération à la clé.

Tolisso a rapidement prolongé à l'OL

Les dirigeants du club de Trabzon avaient déjà pris contact avec le milieu de terrain en 2024 et 2025, prouvant donc que cet intérêt n’était pas ponctuel. La belle saison vécue par l’ancien joueur du Bayern Munich, capable de réguler le jeu de son équipe et d’être souvent à la finition, a fait saliver le club turc. Mais les discussions ne sont pas allées bien loin. Non seulement, après un passage en Allemagne, Tolisso se sent très bien à Lyon et compte y finir sa carrière tant qu’il pourra encore apporter à son club formateur. Mais en plus, une prolongation de contrat était déjà dans les tuyaux et s’est finalisée pendant l’été.
Un double refus qui prouve l’attachement de Corentin Tolisso à l’OL, ce dont personne ne doute dans les travers du Groupama Stadium. Le champion du monde 2018 s’est désormais fixé deux derniers objectifs à Lyon : retrouver la Ligue des Champions et ramener un titre dans la cité des Gones. Autant dire que « Coco » a des challenges à relever, et c’est aussi pour cela qu’il s’est engagé jusqu’en juin 2029 avec l’OL dès le début du mois de juillet.
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Derniers commentaires

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Il en reste de moins en moins certes mais il en reste des bonne personne .

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Parce que c’est interdit déjà

C’est confirmé, Infantino candidat à sa succession à la FIFA

ce monde est en particulier ce sport est tellement pourri jusqu a la moelle, qu il a evidemment ttes ses chances

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pourquoi ne le fait il pas? ça aidera grandement le club!

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Dans quelques matchs on en reparlera balerdi tout beau tout flamme vous inquiétez pas il n' est devenu un cador en un match

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