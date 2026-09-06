OL : Paulo Fonseca est désolé pour Openda

L'Olympique Lyonnais a réussi un gros coup au mercato en se faisant prêter Loïs Openda par la Juventus. Paulo Fonseca est très satisfait d'avoir un tel attaquant dans son groupe, conscient que l'international est revanchard.

Lorsqu'il a accepté de venir à l'OL, après une saison très terne à la Juventus avec qui il n'avait marqué que deux buts, Loïs Openda espérait probablement jouer la Ligue des champions. Mais, finalement, c'est la Ligue Europa qu'il disputera sous le maillot de Lyon où il a été prêté pour une saison. Pas de quoi démotiver le joueur belge, conscient qu'il doit profiter de cette saison en Ligue 1 pour montrer aux dirigeants turinois qu'ils ont eu tort de le laisser partir. Titulaire indiscutable à Lyon, Loïs Openda apporte déjà beaucoup à son équipe, même si vendredi, lors de la victoire face à une faible équipe auxerroise, Loïs Openda est resté muet. Si l'attaquant n'a pas masqué une petite déception, son apport a été essentiel. Pour Paulo Fonseca, Openda ne doit surtout pas se focaliser sur sa réussite.

Openda ne déçoit pas l'OL

Répondant à Téléfoot, l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais a dit tout le bien qu'il pensait de l'attaquant international belge, notamment au niveau de son engagement et de son travail. « Avec Loïs Openda, nous avons un attaquant de grande qualité. Je suis désolé car il méritait de marquer contre Auxerre, il a créé beaucoup. Mais, il travaille beaucoup pour l’équipe », a reconnu le technicien rhodanien, qui se félicite d'avoir un tel atout dans son effectif. Il est vrai que depuis qu'il a rejoint l'Olympique Lyonnais, le joueur prêté par la Juventus se distingue dans le vestiaire par son implication et son comportement exemplaire. Même si l'OL n'a pas d'option d'achat dans le contrat de prêt signé avec le club italien, on ne serait pas étonné que Michele Kang fasse un effort l'été prochain pour tenter de parvenir à un accord pour conserver l'attaquant belge.