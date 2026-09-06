OL : Paulo Fonseca est désolé pour Openda

OL : Paulo Fonseca est désolé pour Openda

OL06 sept. , 13:00
parJérôme Capton
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L'Olympique Lyonnais a réussi un gros coup au mercato en se faisant prêter Loïs Openda par la Juventus. Paulo Fonseca est très satisfait d'avoir un tel attaquant dans son groupe, conscient que l'international est revanchard.
Lorsqu'il a accepté de venir à l'OL, après une saison très terne à la Juventus avec qui il n'avait marqué que deux buts, Loïs Openda espérait probablement jouer la Ligue des champions. Mais, finalement, c'est la Ligue Europa qu'il disputera sous le maillot de Lyon où il a été prêté pour une saison. Pas de quoi démotiver le joueur belge, conscient qu'il doit profiter de cette saison en Ligue 1 pour montrer aux dirigeants turinois qu'ils ont eu tort de le laisser partir. Titulaire indiscutable à Lyon, Loïs Openda apporte déjà beaucoup à son équipe, même si vendredi, lors de la victoire face à une faible équipe auxerroise, Loïs Openda est resté muet. Si l'attaquant n'a pas masqué une petite déception, son apport a été essentiel. Pour Paulo Fonseca, Openda ne doit surtout pas se focaliser sur sa réussite.

Openda ne déçoit pas l'OL

Répondant à Téléfoot, l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais a dit tout le bien qu'il pensait de l'attaquant international belge, notamment au niveau de son engagement et de son travail. « Avec Loïs Openda, nous avons un attaquant de grande qualité. Je suis désolé car il méritait de marquer contre Auxerre, il a créé beaucoup. Mais, il travaille beaucoup pour l’équipe », a reconnu le technicien rhodanien, qui se félicite d'avoir un tel atout dans son effectif. Il est vrai que depuis qu'il a rejoint l'Olympique Lyonnais, le joueur prêté par la Juventus se distingue dans le vestiaire par son implication et son comportement exemplaire. Même si l'OL n'a pas d'option d'achat dans le contrat de prêt signé avec le club italien, on ne serait pas étonné que Michele Kang fasse un effort l'été prochain pour tenter de parvenir à un accord pour conserver l'attaquant belge.
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Derniers commentaires

OL : Un tricheur à Lyon, Nuamah s’est fait prendre

l OM n est pas favori et alors ? tu sais c est du foot hein j ai des choses plus importantes dans ma vie. gagner ou perdre, c' est ça le sport ce qui est marrant avec vous, c est que vous vous la petez, alors que vos 6 7 dernieres saisons ne sont pas follichonnes..... donc bon. et pour le moment vs n avez rencontré personne

OL : Paulo Fonseca est désolé pour Openda

ok on le met a 10 cm. apres qd ca sera a 11 cm on dira ouais mais pour 1 cm..... la regle c est la regle. par contre il faudrait plutot changer la partie du corps

OL : Un tricheur à Lyon, Nuamah s’est fait prendre

Oh lala l'objectivité quand elle nous manque 🤦

OL : Paulo Fonseca est désolé pour Openda

les hj de 3min ou meme avec les lignes tu cherches tjs le hj vu que le ballon est deja a 20cm du pied du passeur ... faut vraiment arreter avec ce type de hj

OL : Un tricheur à Lyon, Nuamah s’est fait prendre

A yaya : J'espère que tu as fait ta provision de mouchoirs pour ce soir. ^^

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