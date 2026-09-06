PSG : Dembélé jusqu'en 2031, tout est bouclé

Ousmane Dembélé est sous contrat avec le PSG jusqu'en 2028, mais le Ballon d'Or devrait rapidement prolonger avec Paris. Selon un journaliste italien spécialiste du mercato, l'attaquant français va s'engager pour trois ans de plus avec les doubles champions d'Europe.

Ousmane Dembélé vit un début de saison assez spécial, puisque le Ballon d'Or 2025 n'a pas encore joué la totalité d'un match en Ligue 1 , Luis Enrique le mettant même au repos pour le déplacement à Lille avant de le faire entrer à la 68e minute contre l'AS Monaco. Pourtant, les choses sont claires entre les deux hommes et il n'y a pas la moindre ombre dans leur relation, même si forcément Dembélé a été déçu de ne pas être titulaire vendredi soir au Parc des Princes. Tout cela n'empêchera pas que, comme son entraîneur et plusieurs de ses coéquipiers parisiens, l'attaquant de de 29 ans va rapidement signer une prolongation de contrat avec une petite augmentation de salaire à la clé. Et on commence à en savoir plus concernant cette prolongation imminente.

Nicolo Schira, journaliste italien spécialiste du mercato, a annoncé ce dimanche à ses 437.000 followers sur X (anciennement Twitter) que le Paris Saint-Germain et Ousmane Dembélé sont en passe d'officialiser une prolongation de trois saisons pour l'attaquant. Lié actuellement jusqu'en 2028 avec le club de la capitale, le Ballon d'Or 2025 sera donc sous contrat jusqu'en 2031 avec le PSG. Une manière radicale de blinder un joueur que certains envoyaient en Arabie saoudite très rapidement. Pour valider cette opération, Ousmane Dembélé va obtenir une augmentation de salaire qui, sans être colossale, va lui permettre de gagner près de 20 millions d'euros par an.

Encore candidat au Ballon d'Or 2026, grâce à la double couronne gagnée avec le Paris Saint-Germain, mais également au bon parcours de l'équipe de France lors du Mondial, Ousmane Dembélé n'a donc pas fini de faire rugir de plaisir les supporters du PSG. Reste à savoir quand et comment Paris va communiquer cette bonne nouvelle, les dirigeants parisiens ayant montré qu'ils aimaient bien faire des surprises, comme cela a été le cas vendredi avant le match face à Monaco, personne n'ayant vu venir l'annonce de la prolongation de Luis Enrique et de plusieurs joueurs.