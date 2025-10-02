lille une finale a 4 pour l apres chevalier de lange 2 397072

Ce joueur de l’OM avoue son attirance pour l’Ajax

OM02 oct. , 20:30
parEric Bethsy
0
Dans l’ombre de l’intouchable Geronimo Rulli, Jeffrey de Lange dispose d’un faible temps de jeu à l’Olympique de Marseille. Le gardien numéro 2 espère améliorer sa situation cette saison. Mais dans le cas contraire, un retour à l’Ajax Amsterdam ne serait pas pour lui déplaire.
Cette saison, Jeffrey de Lange a seulement attendu la 4e journée de Ligue 1 pour disputer un match. Le gardien remplaçant de l’Olympique de Marseille avait été aligné face à Lorient (4-0) sans pour autant relancer la concurrence avec Geronimo Rulli. Juste après la trêve, l’international argentin avait seulement été ménagé en raison d’un long voyage quelques jours plus tôt. Pas de quoi s’enflammer pour le Néerlandais. Il n’empêche que l’ancien portier des Go Ahead Eagles pressent une possible alternance grâce au calendrier.

De Lange s'attend à jouer

« Je sais juste que ce sera une année très différente de l'année dernière, a confié Jeffrey de Lange au média NOS. Parce que nous jouons trois matchs par semaine. Je ne suis pas sûr à 100 % de jouer l'un de ces trois matchs, car on ne sait jamais ce qui se passe pendant la semaine ou si quelque chose va vous gêner. Mais le coach veut plus de rotations, comme il le faisait dans son ancien club. » Pour le moment, Roberto De Zerbi ne sent pas la nécessité de faire tourner ses gardiens.
La situation de Jeffrey de Lange risque de ne pas évoluer. Ce qui pourrait l’inciter à retrouver son club formateur où il n'a jamais percé. « J'ai eu plusieurs contacts avec l'Ajax ces dernières années, a révélé le Marseillais. Mais au final, rien n'a vraiment abouti. Est-ce que je le regrette ? Eh bien, je suis très heureux là où je suis maintenant. Si quelque chose ne fonctionne pas, tant pis, et je ne vais certainement pas m'en lamenter. D'un autre côté, j'ai toujours dit : l'Ajax me donne l'impression d'avoir encore quelque chose à terminer. On ne sait jamais ce qui peut arriver. » L'été prochain, la doublure de Geronimo Rulli arrivera à un an de la fin de son contrat.
0
Derniers commentaires

Özer stoppe trois pénaltys, Lille gagne à la Roma

Incroyable. Et c'est pas moi qui aurait misé sur Ozer pour accomplir cet exploit tant il me parait (à tort ?) friable. "dans le jeu"

EdF : Deschamps a snobé Pavard, mérité ou pas ?

Le seul a chialer son complexe est toi ici

OL - Red Bull Salzbourg : les compos (21h00 sur Canal+)

Si notre numéro 9 se met à planter, mais où va le monde ? :D

Özer stoppe trois pénaltys, Lille gagne à la Roma

Bravo au LOSC, et allez l'OL.

OL - Red Bull Salzbourg : les compos (21h00 sur Canal+)

Il est à noter qu'avec ce but Satriano vient d'augmenter son total de but en carrière de presque 12% 🤓

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1565018124
2
O. Lyonnais
156501583
3
O. Marseille
1264027125
4
Monaco
12640241410
5
Strasbourg
126402297
6
LOSC Lille
1063124139
7
Lens
106312385
8
Rennes
96231-178
9
Brest
7621301111
10
Toulouse
76213-2911
11
Paris
76213-31013
12
Nice
76213-3710
13
Lorient
76213-5914
14
Auxerre
66204-448
15
Le Havre
56123-268
16
Nantes
56123-257
17
Angers SCO
56123-336
18
Metz
26024-8513

