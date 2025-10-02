Ce joueur de l’OM avoue son attirance pour l’Ajax

Dans l’ombre de l’intouchable Geronimo Rulli, Jeffrey de Lange dispose d’un faible temps de jeu à l’Olympique de Marseille. Le gardien numéro 2 espère améliorer sa situation cette saison. Mais dans le cas contraire, un retour à l’Ajax Amsterdam ne serait pas pour lui déplaire.

Cette saison, Jeffrey de Lange a seulement attendu la 4e journée de Ligue 1 pour disputer un match. Le gardien remplaçant de l’Olympique de Marseille avait été aligné face à Lorient (4-0) sans pour autant relancer la concurrence avec Geronimo Rulli. Juste après la trêve, l’international argentin avait seulement été ménagé en raison d’un long voyage quelques jours plus tôt. Pas de quoi s’enflammer pour le Néerlandais. Il n’empêche que l’ancien portier des Go Ahead Eagles pressent une possible alternance grâce au calendrier.

De Lange s'attend à jouer

« Je sais juste que ce sera une année très différente de l'année dernière, a confié Jeffrey de Lange au média NOS. Parce que nous jouons trois matchs par semaine. Je ne suis pas sûr à 100 % de jouer l'un de ces trois matchs, car on ne sait jamais ce qui se passe pendant la semaine ou si quelque chose va vous gêner. Mais le coach veut plus de rotations, comme il le faisait dans son ancien club. » Pour le moment, Roberto De Zerbi ne sent pas la nécessité de faire tourner ses gardiens.

La situation de Jeffrey de Lange risque de ne pas évoluer. Ce qui pourrait l’inciter à retrouver son club formateur où il n'a jamais percé. « J'ai eu plusieurs contacts avec l'Ajax ces dernières années, a révélé le Marseillais. Mais au final, rien n'a vraiment abouti. Est-ce que je le regrette ? Eh bien, je suis très heureux là où je suis maintenant. Si quelque chose ne fonctionne pas, tant pis, et je ne vais certainement pas m'en lamenter. D'un autre côté, j'ai toujours dit : l'Ajax me donne l'impression d'avoir encore quelque chose à terminer. On ne sait jamais ce qui peut arriver. » L'été prochain, la doublure de Geronimo Rulli arrivera à un an de la fin de son contrat.