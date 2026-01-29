Ce consultant se marre sur le but qui élimine l'OM, il se prend une vague de haine

Attention... Nasser louche sur Endrick.
Justement, les 3 saisons de non coupe d'Europe l'OL, ya juste le PSG qui glanait les points... Le reste des clubs FR, laisse moi rire.
ManU adorant faire les choix les plus désastreux, je crois fort en cette rumeur.
Oui on vous le donne
Dembouz avait l'occasion de mettre un grand coup sur la tête des anglais au bout de 2 minutes...il n'a pas assumé alors que les pénos sont sa spécialité. Ne parlons pas non plus de sa volonté de la jouer en solo pour rattraper le coup plutôt que de faire une passe quasi décisive en fin de match...sur les phases finales il va devoir se remettre la tête à l'endroit car on le paiera cash
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|45
|19
|14
|3
|2
|41
|15
|26
|43
|19
|14
|1
|4
|33
|16
|17
|38
|19
|12
|2
|5
|44
|20
|24
|36
|19
|11
|3
|5
|32
|20
|12
|32
|19
|10
|2
|7
|34
|29
|5
|31
|19
|8
|7
|4
|30
|27
|3
|30
|19
|9
|3
|7
|32
|23
|9
|29
|19
|8
|5
|6
|31
|23
|8
|25
|19
|6
|7
|6
|25
|30
|-5
|24
|19
|7
|3
|9
|28
|33
|-5
|23
|19
|6
|5
|8
|20
|25
|-5
|22
|19
|6
|4
|9
|24
|31
|-7
|21
|19
|6
|3
|10
|25
|36
|-11
|20
|19
|5
|5
|9
|24
|32
|-8
|20
|19
|4
|8
|7
|16
|24
|-8
|14
|19
|3
|5
|11
|18
|34
|-16
|12
|19
|3
|3
|13
|14
|29
|-15
|12
|19
|3
|3
|13
|21
|45
|-24
Loading
Ce gros chien de @GovouSidney qu’on entend se marrer derrière… pas étonnant venant d’un Lyonnais…
😱😱😱😱😱 𝗖’𝗘𝗦𝗧 𝗛𝗜𝗦𝗧𝗢𝗥𝗜𝗤𝗨𝗘 !!!!!! 𝗟’𝗢𝗠 𝗩𝗔 𝗣𝗥𝗘𝗡𝗗𝗥𝗘 𝗟𝗔 𝗣𝗢𝗥𝗧𝗘 𝗔̀ 𝗖𝗔𝗨𝗦𝗘 𝗗𝗨 𝗕𝗨𝗧 𝗗’𝗨𝗡 𝗚𝗔𝗥𝗗𝗜𝗘𝗡 !!!!!!! ❌❌❌ TRUBIN MARQUE FACE AU REAL ET SORT MARSEILLE, ON DIRAIT QUE C’EST UN PRANK 🎥 @CanalplusFoot pic.x.com/deVp65oXS0