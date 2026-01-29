Ce consultant se marre sur le but qui élimine l'OM, il se prend une vague de haine

Sidney Govou a fait l'objet d'une très grosse vague de haine de la part de supporters marseillais après avoir laissé échapper un rire sur le but d'Anatoliy Trubin qui a provoqué indirectement l'élimination de l'OM de la Ligue des champions.

Personne n'aurait pu prédire un tel scénario au coup d'envoi du multiplex de la dernière journée de Ligue des champions . Sèchement battu 3 à 0 à Bruges, l' Olympique de Marseille n'avait plus du tout son destin en main. Malgré la défaite, les hommes de Roberto De Zerbi étaient quand même encore dans le coup pour se qualifier pour la suite de la compétition.

Mais un but de la tête du gardien de Benfica, Anatoliy Trubin, face au Real Madrid a finalement tout chamboulé. Les Aigles ont obtenu leur qualification grâce à ce but… au détriment de l'OM qui s'est retrouvé éjecté du top 24. Sur cette réalisation rocambolesque, Sidney Govou, alors aux commentaires, n'a pas pu s'empêcher de rire du fait du caractère loufoque de la situation. Un rire qui lui vaut une vague de haines de la part de supporters de l'OM.

Govou se fait critiquer sur X

Sur X, plusieurs supporters s'en sont pris avec virulence à l'ancien attaquant de l'OL reconverti consultant. Pour se défendre, Sidney Govou n'a pas mâché ses mots. « Pauvre type. Je ne ris pas car je suis heureux, loin de là. Je ris de nerf de la situation. Mais bon, c'est dur à accepter pour un mec comme toi, imbécile », a-t-il d'abord répondu. Accusé de prendre parti contre l'OM en tant qu'ancien Lyonnais, il ajoute. « Pas du tout, ce n'est pas dans mon caractère. Je ne suis pas de cette génération de guerre entre Lyon et Marseille. On a pas le même vécu tous les deux », conclut-il.

Ce n'est pas la première fois que Sidney Govou se fait prendre à partie de la sorte sur les réseaux sociaux. La saison dernière déjà, il avait fait l'objet de nombreuses critiques au sujet de ses commentaires jugés trop positifs à l'égard du Paris Saint-Germain lors de la demi-finale aller face à Arsenal.