ICONSPORT_278257_0696

Ce consultant se marre sur le but qui élimine l'OM, il se prend une vague de haine

OM29 janv. , 19:00
parQuentin Mallet
2
Sidney Govou a fait l'objet d'une très grosse vague de haine de la part de supporters marseillais après avoir laissé échapper un rire sur le but d'Anatoliy Trubin qui a provoqué indirectement l'élimination de l'OM de la Ligue des champions.
Personne n'aurait pu prédire un tel scénario au coup d'envoi du multiplex de la dernière journée de Ligue des champions. Sèchement battu 3 à 0 à Bruges, l'Olympique de Marseille n'avait plus du tout son destin en main. Malgré la défaite, les hommes de Roberto De Zerbi étaient quand même encore dans le coup pour se qualifier pour la suite de la compétition.

Lire aussi

N'Golo Kanté à l'OM pour 4 ME, ils sont en larmesN'Golo Kanté à l'OM pour 4 ME, ils sont en larmes
Réunion d'urgence à l'OM, De Zerbi en grand danger !Réunion d'urgence à l'OM, De Zerbi en grand danger !
Mais un but de la tête du gardien de Benfica, Anatoliy Trubin, face au Real Madrid a finalement tout chamboulé. Les Aigles ont obtenu leur qualification grâce à ce but… au détriment de l'OM qui s'est retrouvé éjecté du top 24. Sur cette réalisation rocambolesque, Sidney Govou, alors aux commentaires, n'a pas pu s'empêcher de rire du fait du caractère loufoque de la situation. Un rire qui lui vaut une vague de haines de la part de supporters de l'OM.

Govou se fait critiquer sur X

Sur X, plusieurs supporters s'en sont pris avec virulence à l'ancien attaquant de l'OL reconverti consultant. Pour se défendre, Sidney Govou n'a pas mâché ses mots. « Pauvre type. Je ne ris pas car je suis heureux, loin de là. Je ris de nerf de la situation. Mais bon, c'est dur à accepter pour un mec comme toi, imbécile », a-t-il d'abord répondu. Accusé de prendre parti contre l'OM en tant qu'ancien Lyonnais, il ajoute. « Pas du tout, ce n'est pas dans mon caractère. Je ne suis pas de cette génération de guerre entre Lyon et Marseille. On a pas le même vécu tous les deux », conclut-il.
Ce n'est pas la première fois que Sidney Govou se fait prendre à partie de la sorte sur les réseaux sociaux. La saison dernière déjà, il avait fait l'objet de nombreuses critiques au sujet de ses commentaires jugés trop positifs à l'égard du Paris Saint-Germain lors de la demi-finale aller face à Arsenal.
2
Articles Recommandés
SCO ANgers
SCO

Officiel : Lens prête Koyalipou à Angers

Dro 2030
PSG

Le Barça défend le PSG et méprise Dro Fernandez

@FCNantes
FC Nantes

Officiel : Mohamed Kaba sixième recrue de Nantes

ICONSPORT_278313_0002
Europa League

LOSC - Fribourg : les compos (21h00 sur Canal+)

Fil Info

29 janv. , 20:40
Officiel : Lens prête Koyalipou à Angers
29 janv. , 20:30
Le Barça défend le PSG et méprise Dro Fernandez
29 janv. , 20:02
Officiel : Mohamed Kaba sixième recrue de Nantes
29 janv. , 19:59
LOSC - Fribourg : les compos (21h00 sur Canal+)
29 janv. , 19:53
Ludogorets - Nice : les compos (21h00 sur Canal+ Live 3)
29 janv. , 19:52
OL - PAOK Salonique : les compos (21h00 sur Canal+ Sport)
29 janv. , 19:51
OM : Alerte rouge, MU fonce sur De Zerbi
29 janv. , 19:30
L'OL veut garder Endrick, le Real téléphone à Fonseca
29 janv. , 19:01
Diego Coppola signe au Paris FC (officiel)

Derniers commentaires

L'OL veut garder Endrick, le Real téléphone à Fonseca

Attention... Nasser louche sur Endrick.

Indice UEFA : Le PSG et l'OM coûtent très cher à la France

Justement, les 3 saisons de non coupe d'Europe l'OL, ya juste le PSG qui glanait les points... Le reste des clubs FR, laisse moi rire.

OM : Alerte rouge, MU fonce sur De Zerbi

ManU adorant faire les choix les plus désastreux, je crois fort en cette rumeur.

OM : Alerte rouge, MU fonce sur De Zerbi

Oui on vous le donne

PSG : Des attaquants maladroits, Vitinha commence à s'énerver

Dembouz avait l'occasion de mettre un grand coup sur la tête des anglais au bout de 2 minutes...il n'a pas assumé alors que les pénos sont sa spécialité. Ne parlons pas non plus de sa volonté de la jouer en solo pour rattraper le coup plutôt que de faire une passe quasi décisive en fin de match...sur les phases finales il va devoir se remettre la tête à l'endroit car on le paiera cash

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
45191432411526
2
Lens
43191414331617
3
O. Marseille
38191225442024
4
O. Lyonnais
36191135322012
5
LOSC Lille
3219102734295
6
Rennes
311987430273
7
Strasbourg
301993732239
8
Toulouse
291985631238
9
Lorient
25196762530-5
10
Monaco
24197392833-5
11
Angers SCO
23196582025-5
12
Brest
22196492431-7
13
Nice
211963102536-11
14
Paris
20195592432-8
15
Le Havre
20194871624-8
16
Nantes
141935111834-16
17
Auxerre
121933131429-15
18
Metz
121933132145-24

Loading