N'Golo Kanté à l'OM pour 4 ME, ils sont en larmes

OM29 janv. , 18:00
parGuillaume Conte
L'OM a pris l'eau au milieu de terrain ce mercredi à Bruges. Et pendant ce temps, N'Golo Kanté est bien parti pour signer à Fenerbahçe pour un prix cadeau.
Seulement 6e de Saudi Pro League, Al-Ittihad vit l’effet inverse du mercato. Karim Benzema est parti au clash en refusant de jouer, demandant à ses dirigeants une offre sérieuse pour prolonger après une première proposition jugée insultante. Autre international français de l’effectif Ngolo Kanté est toujours sur le terrain. La preuve, il vient de marquer un but lors de la récente victoire du club de Djeddah contre Al Okhdood. Mais l’infatigable milieu de terrain a des envies d’ailleurs, et un retour dans les championnats européens le tente beaucoup. Cela lui permettrait de retrouver un rythme plus élevé, et être plus que jamais candidat à une place en équipe de France pour la Coupe du monde.

Kanté à prix réduit, ça fait saliver à Marseille

Les discussions se passent bien avec Fenerbahçe, qui a déjà trouvé un accord avec lui. La formation d’Istanbul négocie désormais avec Al-Ittihad pour un transfert à 4 ME. Le club saoudien pourrait laisser partir son milieu de terrain pour cette somme, à six mois de la fin de son contrat. Cette information de L’Equipe a eu le don de faire réagir… les supporters de l’OM.
A l’heure où Marseille a perdu pied en Ligue des Champions et a notamment bu la tasse au milieu de terrain, la rumeur envoyant Kanté à Marseille a longtemps été murmurée sur le Vieux Port. Ce ne sera probablement pas le cas cet hiver, mais les supporters sont clairement dégoûtés de voir l’ancien de Chelsea être proche de signer en Turquie pour un tel montant.
« C’est lui le joueur qu’il nous fallait », « il aurait fait six mois de feu avant la Coupe du monde », « Certes gros salaire, mais Kondogbia aussi à un gros salaire », « Voilà le joueur dont on avait besoin contre Bruges », « avec lui au moins, ça court au milieu de terrain », « purée, ça me met la rage de le voir en Turquie », « à ce prix là, c’était donné. Pas assez cher pour Longoria peut être », ont envoyé des supporters marseillais sur les réseaux sociaux. Si le salaire de N’Golo Kanté aurait en effet fait tousser la direction, le rendement sur le terrain aurait valu le coup aux yeux des fans de l’OM.
