Un buteur en route vers l'OM, c'est confirmé

Attaquant majeur de la sélection marocaine, Ayoub El Kaabi est annoncé sur les tablettes de l'Olympique de Marseille. Un intérêt sérieux pour un journaliste marocain, lequel estime que le joueur de l'Olympiakos convient parfaitement aux Phocéens.

Le mercato hivernal ne sera pas délaissé par les dirigeants marseillais. Même si l'effectif de l' Olympique de Marseille est extrêmement fourni cette saison, les performances en dents de scie des Phocéens mettent en lumière quelques manques. L'OM devra notamment acquérir un milieu offensif cet hiver. Cependant, les rumeurs annoncent aussi un intérêt des Olympiens pour Ayoub El Kaabi, l'attaquant de l'Olympiakos. Marseille possède pourtant Pierre-Emerick Aubameyang, Amine Gouiri et Robinio Vaz à ce poste tandis que Mason Greenwood enfile les buts comme des perles.

El Kaabi à l'OM, c'est très sérieux !

Dans ce contexte, la véracité de cette information a été mise en doute. Toutefois, le transfert de l'attaquant marocain est bien dans les tuyaux à l'OM selon le journaliste du média Les Lions de L'Atlas Hakim Zhouri. « Il y a bien quelque chose qui se trame autour de lui », a t-il indiqué au site Football Club de Marseille précisant que l'intérêt phocéen pour le joueur n'était pas nouveau. Le club olympien a t-il besoin de recruter le buteur de 32 ans ? Oui rajoute Hakim Zhouri.

Le spécialiste estime que l'OM a même « besoin » d'El Kaabi. C'est un joueur efficace devant les cages, sérieux dans son travail et surtout pas cher. Une analyse globale vérifiée dans les faits. El Kaabi a inscrit 15 buts toutes compétitions confondues cette saison dont 2 en Ligue des champions. En fin de contrat l'été prochain, il ne coûtera pas plus de 5 millions d'euros cet hiver. Destiné à occuper l'axe de l'attaque phocéenne, il pourrait être associé à Aubameyang sur un côté avec Greenwood en soutien. Seul bémol : la CAN que l'attaquant disputera avec le Maroc jusqu'à mi-janvier potentiellement.