ICONSPORT_243592_0006
Mario Stroeykens

L'OM relance en urgence une piste à 12 ME

OM14 oct. , 16:30
parHadrien Rivayrand
0
L'hiver prochain, l'OM pourrait encore se montrer actif sur le marché des transferts. Roberto De Zerbi a notamment des vues sur un crack belge évoluant à Anderlecht. 
L'OM a sorti le portefeuille l'été dernier sur le marché des transferts. Mais Roberto De Zerbi sait que son effectif a encore besoin d'être renforcé si de belles opportunités se présentent. Raison pour laquelle Medhi Benatia est déjà au travail afin de dénicher quelques perles rares pour le mercato hivernal des Marseillais. L'OM a notamment des vues sur un international Espoirs belge évoluant à Anderlecht, à savoir Mario Stroeykens. Le milieu de terrain ou attaquant de 21 ans est d'ailleurs suivi depuis quelques mois déjà par la direction phocéenne, qui voudrait retenter sa chance prochainement. 

L'OM ne lâche pas l'affaire pour Stroeykens

C'est en tout cas ce que croit savoir Transferfeed, qui indique que l'Olympique de Marseille espère en effet pouvoir récupérer le joueur belge à coût réduit. Sous contrat avec Anderlecht jusqu'en juin 2028, Stroeykens est estimé à quelque 12 millions d'euros. Depuis le début de la saison avec le club de Bruxelles, Stroeykens a disputé 12 matchs toutes compétitions confondues pour 1 but marqué. La perspective d'évoluer dans un club comme l'OM, plus ambitieux que jamais en Ligue 1, pourrait lui plaire. D'autant qu'Anderlecht n'a que très peu de chances de gagner le championnat belge cette saison. 

Lire aussi

L'OM fait un gros cadeau à Lens au mercato d'hiverL'OM fait un gros cadeau à Lens au mercato d'hiver
L'Olympique de Marseille souhaite depuis quelques mois recruter des joueurs d'avenir ayant une belle marge de progression. Roberto De Zerbi promet en plus une concurrence saine. Sa méthode marche pour le moment assez bien, même si le calendrier sera chargé pour les Phocéens. Le recrutement de Stroeykens pourrait donc apporter encore un peu plus de profondeur à l'effectif de l'Olympique de Marseille. D'autant que certains joueurs sont invités à partir, comme Neal Maupay. Et les Phocéens chercheront naturellement un remplaçant si l'ancien de Nice arrive à plier bagages. 
0
Articles Recommandés
france didier deschamps rappelle kingsley coman iconsport 233451 1150 398498
Equipe de France

EdF : Le Mondial sur le banc, Kingsley Coman préfère laisser sa place

ICONSPORT_263636_0246
PSG

Zéro but, ce joueur du PSG préfère en rire

Coupe du Monde 2026
Mondial 2026

CdM 2026 : Programme et résultats des matchs de mardi

ICONSPORT_191926_0037
Liga

Le Barça va faire une annonce grandiose ce mercredi

Fil Info

17:00
EdF : Le Mondial sur le banc, Kingsley Coman préfère laisser sa place
16:00
Zéro but, ce joueur du PSG préfère en rire
15:45
CdM 2026 : Programme et résultats des matchs de mardi
15:40
Le Barça va faire une annonce grandiose ce mercredi
15:22
Le Brésil tombe encore plus bas face au Japon
15:00
Strasbourg gifle l’OM pour ce prodige « fascinant »
14:30
OL : « Un manque de courage », ils dézinguent Paulo Fonseca
14:20
EdF : Les Bleus battent au moins L’amour est dans le pré
14:00
PSG : Messi met un uppercut à Paris en plein mercato

Derniers commentaires

EdF : Toute la défense critiquée, sauf un joueur

tellement soliste qu'il est le meilleur passeur de l'equipe de france CQFD

Zéro but, ce joueur du PSG préfère en rire

CR7 est fini cessez de parler de lui dans les joueurs importants

Le Brésil tombe encore plus bas face au Japon

Arrigato gosaimaisu 😄👍

Strasbourg gifle l’OM pour ce prodige « fascinant »

Et donc, la gifle ?

EdF : Toute la défense critiquée, sauf un joueur

dès lors que DD le met capitaine, c'est forcément un leader. D'ailleurs il est redevenu efficace avec nous et montre l'exemple. Et Dembélé doit être un leader technique, d'autant plus avec son ballon d'or en poche.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1675111358
2
O. Marseille
15750215510
3
Strasbourg
1575021477
4
O. Lyonnais
157502954
5
Monaco
13741216124
6
Lens
1374121064
7
LOSC Lille
11732214104
8
Paris
1073131213-1
9
Toulouse
1073131112-1
10
Rennes
107241910-1
11
Brest
8722311110
12
Nice
87223912-3
13
Lorient
77214916-7
14
Auxerre
67205510-5
15
Le Havre
67133810-2
16
Nantes
6713357-2
17
Angers SCO
57124311-8
18
Metz
27025516-11

Loading