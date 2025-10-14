L'OM relance en urgence une piste à 12 ME

L'hiver prochain, l'OM pourrait encore se montrer actif sur le marché des transferts. Roberto De Zerbi a notamment des vues sur un crack belge évoluant à Anderlecht.

L' OM a sorti le portefeuille l'été dernier sur le marché des transferts. Mais Roberto De Zerbi sait que son effectif a encore besoin d'être renforcé si de belles opportunités se présentent. Raison pour laquelle Medhi Benatia est déjà au travail afin de dénicher quelques perles rares pour le mercato hivernal des Marseillais. L'OM a notamment des vues sur un international Espoirs belge évoluant à Anderlecht, à savoir Mario Stroeykens. Le milieu de terrain ou attaquant de 21 ans est d'ailleurs suivi depuis quelques mois déjà par la direction phocéenne, qui voudrait retenter sa chance prochainement.

L'OM ne lâche pas l'affaire pour Stroeykens

C'est en tout cas ce que croit savoir Transferfeed, qui indique que l'Olympique de Marseille espère en effet pouvoir récupérer le joueur belge à coût réduit. Sous contrat avec Anderlecht jusqu'en juin 2028, Stroeykens est estimé à quelque 12 millions d'euros. Depuis le début de la saison avec le club de Bruxelles, Stroeykens a disputé 12 matchs toutes compétitions confondues pour 1 but marqué. La perspective d'évoluer dans un club comme l'OM, plus ambitieux que jamais en Ligue 1, pourrait lui plaire. D'autant qu'Anderlecht n'a que très peu de chances de gagner le championnat belge cette saison.

L'Olympique de Marseille souhaite depuis quelques mois recruter des joueurs d'avenir ayant une belle marge de progression. Roberto De Zerbi promet en plus une concurrence saine. Sa méthode marche pour le moment assez bien, même si le calendrier sera chargé pour les Phocéens. Le recrutement de Stroeykens pourrait donc apporter encore un peu plus de profondeur à l'effectif de l'Olympique de Marseille. D'autant que certains joueurs sont invités à partir, comme Neal Maupay. Et les Phocéens chercheront naturellement un remplaçant si l'ancien de Nice arrive à plier bagages.