Brighton ne veut plus voir O’Riley à l’OM

Rien qu'on ne savait déjà et que vous répétez à l'envie. Article inutile.
Si même City n'arrive plus à suivre la cadence....Arsenal va peut-être enfin rompre le mauvais sort 😂
L'article perd toute crédibilité au moment où on indique qu'il pourrait revenir à Madrid alors que Madrid nous prête un de ces joueurs qui ne joue pas chez eux...
Toutes les planètes se sont alignées mais à contre sens et malgré tout nous sommes là, encore leader en L1 et en phase finale de ldc. C'est exceptionnel quand on pense aux prévisions qu'on pouvait faire...si on fait une 1/2 de ldc et qu on remporte la L1 j'estime qu'on aura fait une bien belle saison et ce serait extrêmement prometteur pour la saison suivante, où normalement nous devrions avoir moins de blessés, moins de jouzurs exténués,plus d'automatismes et d'expérience (notamment pour nos jeunes et nouvelles recrues) et j'ose espérer avec un vrai mercato de renfort
Il espérait jouer la LDC mais patatra 🤭🤭
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|46
|20
|15
|1
|4
|34
|16
|18
|45
|19
|14
|3
|2
|41
|15
|26
|39
|20
|12
|3
|5
|46
|22
|24
|39
|20
|12
|3
|5
|33
|20
|13
|32
|20
|10
|2
|8
|34
|30
|4
|31
|20
|8
|7
|5
|30
|31
|-1
|30
|19
|9
|3
|7
|32
|23
|9
|30
|20
|8
|6
|6
|31
|23
|8
|28
|20
|7
|7
|6
|27
|31
|-4
|27
|20
|8
|3
|9
|32
|33
|-1
|26
|20
|7
|5
|8
|21
|25
|-4
|23
|20
|6
|5
|9
|26
|33
|-7
|22
|20
|6
|4
|10
|27
|38
|-11
|21
|20
|5
|6
|9
|26
|34
|-8
|20
|20
|4
|8
|8
|16
|25
|-9
|14
|20
|3
|5
|12
|19
|36
|-17
|13
|20
|3
|4
|13
|14
|29
|-15
|12
|20
|3
|3
|14
|21
|46
|-25
Loading