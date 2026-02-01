Brighton ne veut plus voir O’Riley à l’OM

Matt O'Riley

L'OM va vivre une fin de mercato hivernal agitée. Parmi les joueurs qui sont susceptibles de quitter prochainement la Canebière : Matt O'Riley.
L’OM traverse une période compliquée et va devoir gérer de nombreux dossiers dans les prochains jours. Les hommes de Roberto De Zerbi devront rapidement remettre la marche avant afin d’aborder une semaine de tous les dangers, avec la réception de Rennes en Coupe de France, puis un déplacement qui s'annonce périlleux au Parc des Princes pour y défier le PSG quelques jours plus tard en Ligue 1.
Par ailleurs, la direction phocéenne souhaite bien terminer le mercato hivernal. Si l’Olympique de Marseille espère encore enregistrer des arrivées, il faudra également se séparer de certains joueurs devenus indésirables. C’est notamment le cas de Matt O’Riley, pressenti pour quitter le navire phocéen.

Matt O'Riley déjà sur le point de quitter l'OM ? 

Selon les informations de Fabrizio Romano, le milieu de terrain danois pourrait en effet faire son retour du côté de Brighton. Le club de Premier League n'est plus opposé à l’idée de casser le prêt d'un Matt O’Riley en perte de confiance. Les dirigeants de Brighton estiment que le natif de Hounslow peut apporter aux Seagulls, alors qu’il joue très peu à Marseille. Les deux clubs négocient depuis quelques heures en vue d’un retour anticipé d’O’Riley dans le sud de l’Angleterre.

Le départ du milieu de terrain permettrait à l’OM de tenter d’autres recrutements en cette fin de mercato. Angel Gomes va lui aussi prendre la porte. Les supporters et observateurs phocéens doivent donc s’attendre à du mouvement dans la cité phocéenne. En espérant que l’Olympique de Marseille fasse les bons choix, ce qui n’a pas forcément été le cas l’été dernier malgré de grosses attentes placées sur les recrues. La pression est maximale sur les épaules de Mehdi Benatia, Pablo Longoria et Roberto De Zerbi.
