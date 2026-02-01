Brighton ne veut plus voir O’Riley à l’OM

Pas de miracle pour lui, le PSG s'écroule

Toutes les planètes se sont alignées mais à contre sens et malgré tout nous sommes là, encore leader en L1 et en phase finale de ldc. C'est exceptionnel quand on pense aux prévisions qu'on pouvait faire...si on fait une 1/2 de ldc et qu on remporte la L1 j'estime qu'on aura fait une bien belle saison et ce serait extrêmement prometteur pour la saison suivante, où normalement nous devrions avoir moins de blessés, moins de jouzurs exténués,plus d'automatismes et d'expérience (notamment pour nos jeunes et nouvelles recrues) et j'ose espérer avec un vrai mercato de renfort