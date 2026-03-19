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OM : Enorme flop en Belgique, il fait rêver Marseille

OM19 mars , 11:40
parCorentin Facy
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En difficulté à Anderlecht, Mario Stroeykens est suivi par les recruteurs de l’Olympique de Marseille dans l’optique de la saison prochaine. Une piste étonnante au vu du faible rendement du milieu offensif belge.
Ce n’est pas la première fois que son nom est associé à l’Olympique de Marseille. Milieu offensif congolais né en Belgique, Mario Stroeykens a toutes les peines du monde à s’imposer à Anderlecht. Auteur d’un but et d’une passe décisive seulement depuis le début de la saison, le natif de Zellik est suivi par la cellule de recrutement de l’OM depuis plusieurs mois. L’été dernier, son nom avait été cité à Marseille avant les arrivées de Matt O’Riley ou encore d’Angel Gomes au milieu de terrain.

L'OM toujours à l'affût sur Stroeykens ?

Au vu de sa saison très compliquée en Belgique, on pourrait penser que cette piste a été mise à la poubelle par le board olympien. Contre toute attente… ce n’est pas le cas. A en croire les informations relayées par Transferfeed, l’Olympique de Marseille garde dans un coin de sa tête le profil de Mario Stroeykens. Les dirigeants phocéens savent qu’il y aura des départs au milieu de terrain l’été prochain. Arthur Vermeeren va notamment faire ses valises puisqu’il n’est que prêté avec option d’achat. Un départ de Geoffrey Kondogbia à un an de la fin de son contrat n’est pas non plus à exclure.
Par conséquent, il ne serait pas étonnant de voir l’OM se positionner sur Mario Stroeykens, capable de jouer meneur de jeu ou un cran plus bas sur le terrain. Malgré sa saison décevante à Anderlecht, le joueur de 21 ans est toujours apprécié des recruteurs olympiens, convaincus par son potentiel. Le média indique cependant que pour le recruter, les clubs intéressés devront lâcher près de 12 millions d’euros. Une somme importante pour un joueur actuellement en situation d’échec dans son club formateur. Mais cette piste sera à suivre de près pour les dirigeants olympiens alors qu’en Turquie, le club de Besiktas serait également intéressé, sans avoir formulé pour l’instant la moindre proposition officielle pour l’ancien international espoirs belge.
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Je dis qu'il existe un ou des cas où on peut renverser le résultat d'un match a posteriori: je prends le cas que je connais mais il doit sûrement en exister d'autres L'article 82 stipule que si une équipe refuse de continuer à jouer ou quitte le terrain avant la fin du match sans l'autorisation de l'arbitre, elle est considérée comme ayant perdu le match par forfait. Le droit sportif considère que le "forfait" est consommé dès l'instant où l'action de quitter le terrain est volontaire et coordonnée ce qui a été le cas par le Sénégal). ​Que le retrait dure 2 minutes ou 20 minutes, juridiquement, l'équipe a rompu l'unité de temps du match. Le fait de revenir ensuite est considéré comme une "reprise de contact", mais l'infraction initiale (l'abandon) a déjà eu lieu. Donc dans les faits, le Sénégal a commis cette infraction et que l'arbitre ait ou non fait reprendre le jeu ne change pas ce point: le Sénégal étant en infraction, la sanction s'applique (perte par forfait), que l'arbitre continue ou non le match étant subordonné au règlement (si un arbitre apprend qu'un joueur non qualifié est en train de jouer, même si le match se termine, le match sera perdu sur tapis vert 3 à 0)

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Faut vraiment être un retrograde pour mettre au pouvoir un mec pareil.... 80 piges le bonhomme...

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