L'ASSE cible un très cher attaquant polonais

L’ASSE est plus que jamais en bonne position pour monter en Ligue 1 à l’issue de la saison. En cas de retour dans l’élite, les Verts auront à coeur de réaliser un gros mercato. Ils ont déjà ciblé un attaquant très prometteur.

Relégué en Ligue 2 après une seule saison en Ligue 1, l’AS Saint-Etienne ne veut pas revivre un tel sort dans les mois à venir. Les Verts, deuxièmes du championnat derrière Troyes, sont en excellente position pour retrouver l’élite. En cas de montée en Ligue 1, nul doute que cette fois, Kilmer Sport ne se manquera pas sur le marché des transferts et bâtira une équipe capable de se maintenir afin de développer son projet en première division.

L'ASSE en course pour Oskar Pietuszewski ?

Néanmoins, la vocation du propriétaire de l’ASSE sera toujours de miser sur de très jeunes joueurs à fort potentiel dans le but de les faire exploser puis de les revendre à prix d’or, comme cela pourrait bientôt être le cas avec Lucas Stassin. En ce sens, le journaliste Ekrem Konur nous apprend que le club forézien est très intéressé par Oskar Pietuszewski. L’attaquant du FC Porto, âgé de seulement 17 ans, fait partie des cibles de l’AS Saint-Etienne pour le prochain mercato en cas de montée en Ligue 1.

L’international espoirs polonais a inscrit 6 buts et délivré 4 passes décisives avec le club portugais depuis le début de la saison. Sous contrat avec Porto jusqu’en 2029, il intéresse également Stuttgart et le FC Séville et pourrait partir un an seulement après son arrivée au sein de l’actuel leader du championnat portugais. Il y a néanmoins un très gros hic pour l’AS Saint-Etienne dans ce dossier : le prix de l’attaquant polonais.

Une clause libératoire à 60 millions d'euros

Et pour cause, notre confrère nous apprend qu’Oskar Pietuszewski dispose dans son contrat d’une clause libératoire fixée à 60 millions d’euros. A ce prix, il est évident que l’ASSE lâchera l’affaire. Mais les Verts espèrent sans doute qu’il sera possible de négocier avec Porto pour un transfert plus raisonnable de l’ailier gauche de 17 ans. La concurrence sera quoi qu’il arrive très forte pour Kilmer Sport dans ce dossier qui prouve en tout cas l’ambition de Saint-Etienne pour son futur recrutement.