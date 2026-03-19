Pietuszewski ICONSPORT_362134_0035

L'ASSE cible un très cher attaquant polonais

ASSE19 mars , 11:00
parCorentin Facy
0
L’ASSE est plus que jamais en bonne position pour monter en Ligue 1 à l’issue de la saison. En cas de retour dans l’élite, les Verts auront à coeur de réaliser un gros mercato. Ils ont déjà ciblé un attaquant très prometteur.
Relégué en Ligue 2 après une seule saison en Ligue 1, l’AS Saint-Etienne ne veut pas revivre un tel sort dans les mois à venir. Les Verts, deuxièmes du championnat derrière Troyes, sont en excellente position pour retrouver l’élite. En cas de montée en Ligue 1, nul doute que cette fois, Kilmer Sport ne se manquera pas sur le marché des transferts et bâtira une équipe capable de se maintenir afin de développer son projet en première division.

L'ASSE en course pour Oskar Pietuszewski ?

Néanmoins, la vocation du propriétaire de l’ASSE sera toujours de miser sur de très jeunes joueurs à fort potentiel dans le but de les faire exploser puis de les revendre à prix d’or, comme cela pourrait bientôt être le cas avec Lucas Stassin. En ce sens, le journaliste Ekrem Konur nous apprend que le club forézien est très intéressé par Oskar Pietuszewski. L’attaquant du FC Porto, âgé de seulement 17 ans, fait partie des cibles de l’AS Saint-Etienne pour le prochain mercato en cas de montée en Ligue 1.
L’international espoirs polonais a inscrit 6 buts et délivré 4 passes décisives avec le club portugais depuis le début de la saison. Sous contrat avec Porto jusqu’en 2029, il intéresse également Stuttgart et le FC Séville et pourrait partir un an seulement après son arrivée au sein de l’actuel leader du championnat portugais. Il y a néanmoins un très gros hic pour l’AS Saint-Etienne dans ce dossier : le prix de l’attaquant polonais.

Une clause libératoire à 60 millions d'euros

Et pour cause, notre confrère nous apprend qu’Oskar Pietuszewski dispose dans son contrat d’une clause libératoire fixée à 60 millions d’euros. A ce prix, il est évident que l’ASSE lâchera l’affaire. Mais les Verts espèrent sans doute qu’il sera possible de négocier avec Porto pour un transfert plus raisonnable de l’ailier gauche de 17 ans. La concurrence sera quoi qu’il arrive très forte pour Kilmer Sport dans ce dossier qui prouve en tout cas l’ambition de Saint-Etienne pour son futur recrutement.
0
Articles Recommandés
Stroeykens ICONSPORT_279974_0003
OM

OM : Enorme flop en Belgique, il fait rêver Marseille

ICONSPORT_362117_0008
OL

Aulas maire de Lyon, l’OL lui joue un sale tour

ICONSPORT_282400_0065
CAN 2025

CAN : Le Maroc champion d’Afrique, les célébrations commencent

Fil Info

19 mars , 11:40
OM : Enorme flop en Belgique, il fait rêver Marseille
19 mars , 11:20
Aulas maire de Lyon, l’OL lui joue un sale tour
19 mars , 10:40
CAN : Le Maroc champion d’Afrique, les célébrations commencent
19 mars , 10:20
De Zerbi prive l'OM d'un transfert monstrueux à 30 ME
19 mars , 10:00
Le PSG va balayer Liverpool, Daniel Riolo l’annonce
19 mars , 9:40
Algérie : 0 match en Ligue 1, Petkovic le convoque et se justifie
19 mars , 9:20
Noa Lang se coupe le doigt, l'UEFA ouvre une enquête
19 mars , 9:00
OL : Endrick à Lyon, il annonce un vrai problème

Derniers commentaires

Le PSG va balayer Liverpool, Daniel Riolo l’annonce

Cet abruti balance encore de pures conneries.il enterrait Paris il y a peu

Le PSG va balayer Liverpool, Daniel Riolo l’annonce

Cet abruti balance encore de pures conneries.il enterrait Paris il y a peu ,maintenant Paris va ecraser les autres.On se qualifiera en battant Liverpool , mais c e sezra dur et il faudra

OL : Endrick à Lyon, il annonce un vrai problème

Endrick sans des fleches comme Fofana, Moreira, Sulc est totalement orphelin.

Le Sénégal refuse de rendre la Coupe au Maroc

Je dis qu'il existe un ou des cas où on peut renverser le résultat d'un match a posteriori: je prends le cas que je connais mais il doit sûrement en exister d'autres L'article 82 stipule que si une équipe refuse de continuer à jouer ou quitte le terrain avant la fin du match sans l'autorisation de l'arbitre, elle est considérée comme ayant perdu le match par forfait. Le droit sportif considère que le "forfait" est consommé dès l'instant où l'action de quitter le terrain est volontaire et coordonnée ce qui a été le cas par le Sénégal). ​Que le retrait dure 2 minutes ou 20 minutes, juridiquement, l'équipe a rompu l'unité de temps du match. Le fait de revenir ensuite est considéré comme une "reprise de contact", mais l'infraction initiale (l'abandon) a déjà eu lieu. Donc dans les faits, le Sénégal a commis cette infraction et que l'arbitre ait ou non fait reprendre le jeu ne change pas ce point: le Sénégal étant en infraction, la sanction s'applique (perte par forfait), que l'arbitre continue ou non le match étant subordonné au règlement (si un arbitre apprend qu'un joueur non qualifié est en train de jouer, même si le match se termine, le match sera perdu sur tapis vert 3 à 0)

Aulas maire de Lyon, l’OL lui joue un sale tour

Faut vraiment être un retrograde pour mettre au pouvoir un mec pareil.... 80 piges le bonhomme...

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57251834542232
2
Lens
56261826492326
3
O. Marseille
49261547533320
4
O. Lyonnais
47261457402713
5
LOSC Lille
4426135840337
6
Monaco
4326134945378
7
Rennes
4326127743376
8
Strasbourg
3726107940319
9
Lorient
372691073740-3
10
Brest
3626106103436-2
11
Toulouse
3426971037325
12
Angers SCO
322695122332-9
13
Paris
2826610102941-12
14
Le Havre
272669112032-12
15
Nice
272676133248-16
16
Auxerre
192647151936-17
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132634192560-35

Loading