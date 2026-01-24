Nwaneri à l’OM, Arsenal peut craindre Aubameyang

ICONSPORT_279541_0036
Prêté sans option d’achat par Arsenal, Ethan Nwaneri va partager le quotidien de Pierre-Emerick Aubameyang à l’Olympique de Marseille. Ce n’est pas forcément une bonne nouvelle pour les Gunners et leur manager Mikel Arteta.
Ethan Nwaneri avait l’embarras du choix. Après l’officialisation du prêt à l’Olympique de Marseille ce vendredi, le manager d’Arsenal Mikel Arteta a laissé entendre que son ailier disposait de plusieurs opportunités. Le club londonien et son jeune talent ont fini par choisir l’écurie phocéenne en se basant notamment sur le prêt réussi du Gunner William Saliba chez les Marseillais.

« En considérant toutes les options, connaissant l'expérience que l'on a eue avec Marseille avec Willy (Saliba), le fait que Roberto (De Zerbi) soit là, son incroyable capacité à développer les jeunes, son courage dans sa manière de jouer avec les jeunes… Il a de grosses références dans ce domaine, a expliqué Mikel Arteta en conférence de presse. Et je pense que son style de jeu correspond aux qualités que l'on veut pour Ethan. Donc ce sera une grande expérience pour lui. » La presse anglaise n’en est pourtant pas si sûre.
De son côté, le Daily Mirror s’interroge sur la présence de Pierre-Emerick Aubameyang à l’Olympique de Marseille. Le média rappelle que l’attaquant franco-gabonais avait quitté Arsenal à l’hiver 2022 après des semaines de mises à l’écart et un clash avec Mikel Arteta. Quelques années plus tard, l’ancien buteur des Gunners a-t-il digéré cet épisode ? Le site anglais en doute et craint une mauvaise influence sur Ethan Nwaneri.
« Un point ressort et soulève une question importante : qu’en est-il de Pierre-Emerick Aubameyang ? C'est une figure importante et une grande personnalité du vestiaire marseillais. Sera-t-il vraiment positif au sujet d’Arsenal et de son entraîneur ? Observer et apprendre des autres joueurs représente une grande partie d'une expérience en prêt, et l’on peut légitimement s’interroger sur les réflexions et les souvenirs d’Aubameyang concernant l’une des ruptures les plus spectaculaires entre un entraîneur et sa star en Premier League », prévient le Daily Mirror même si le prêt d'Ethan Nwaneri ne contient pas d’option d’achat.
