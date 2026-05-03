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L1 : L'OL assomme Rennes et fait un grand pas vers le podium

Ligue 103 mai , 22:45
parAlexis Rose
49
32e journée de Ligue 1 :
Groupama Stadium.
Olympique Lyonnais - Stade Rennais : 4-2.
Buts : Yaremchuk (37e), Tolisso (42e sp), Moreira (52e), Endrick (75e) pour l’OL ; Al-Tamari (6e), Lepaul (48e) pour Rennes.
Dans un choc pour le podium qui a tenu toutes ses promesses, l’Olympique Lyonnais a dominé le Stade Rennais (4-2) pour faire un grand pas vers le podium final en Ligue 1.
Suite aux faux-pas de Lille et de l’OM un peu plus tôt dans le week-end, Lyon et Rennes disposaient d’une occasion en or pour prendre une sérieuse option sur le Top 4. Et dans un Groupama Stadium en feu, c’est Rennes qui lançait la première banderille ! À la réception d’un très long centre de Lepaul depuis le côté droit, Al-Tamari ouvrait le score d’une magnifique reprise de volée en première intention, qui fusillait Greif avec l’aide du poteau opposé (0-1 à la 6e). Suite à ce petit coup de froid, Lyon mettait du temps à ressortir la tête de l’eau et revenait dans la partie après l’heure de jeu.
Sur un centre au point de penalty de Tolisso, Yaremchuk surgissait devant Brassier pour tromper Samba d’une tête piquée (1-1 à la 37e). Dans la foulée, l’OL obtenait un penalty suite à une faute d’Al-Tamari dans le dos d’un Afonso Moreira partant seul au but (40e). Une offrande transformée sans trembler par le capitaine Tolisso, qui prenait Samba à contre-pied (2-1 à la 42e). Juste avant la pause, Greif sauvait son équipe face à Embolo (45e+4) pour permettre à l’OL de rentrer avec un court avantage à la pause.
Au retour des vestiaires, c’est Rennes qui frappait encore en premier. Suite à un débordement et un bon centre d’Al-Tamari sur la gauche, Lepaul voyait son tir légèrement dévié par Abner pour égaliser face à son club formateur (2-2 à la 49e). Une joie de courte durée pour les Bretons, puisque les Gones réagissaient immédiatement. Après une récupération d’Abner dans l’axe, Afonso Moreira, couvert par Seidu et servi à la perfection dans la surface rennaise, ouvrait son pied droit pour battre Samba de près (3-2 à la 52e).
Dans le dernier quart d'heure, l’OL prenait logiquement le large puisqu’au terme d’une belle action collective entre Abner, Sulc et Tolisso, Endrick concluait d’une frappe en force sous la barre (4-2 à la 75e). Par la suite, Samba réalisait un double arrêt face à Moreira et Sulc (78e) pour laisser Rennes en vie. Et le tableau d'affichage ne bougeait finalement plus jusqu'au coup de sifflet final de Monsieur Turpin (4-2).
Grâce à cette quatrième victoire de suite en L1, l’OL repasse devant le LOSC et reprend sa place sur le podium du championnat. Le groupe de Paulo Fonseca fait donc une excellente opération dans la course au Top 4 puisque l’OL (3e) a maintenant deux points d’avance sur Lille (4e), quatre sur Rennes (5e), et six sur Monaco (6e). Lyon s’assure ainsi une qualification européenne, avec un possible retour en Ligue des Champions en ligne de mire.
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Derniers commentaires

Afonso Moreira est injouable, l'OL tient une vraie pépite

Fake news. Si c'était vrai, il serait nominé aux Trophées UNFP^^

L1 : L'OL assomme Rennes et fait un grand pas vers le podium

tu devrait faire une mise au vert toi aussi

L1 : L'OL assomme Rennes et fait un grand pas vers le podium

Sydney Il à modifier son message

L1 : L'OL assomme Rennes et fait un grand pas vers le podium

Tu viens de modifier ton commentaire 🫢

L1 : L'OL assomme Rennes et fait un grand pas vers le podium

Fait ta maligne copain 👊⚽🫢

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
70312245702743
2
Lens
64312047613328
3
O. Lyonnais
60321868523418
4
LOSC Lille
58321778513516
5
Rennes
56321688564610
6
Monaco
54321661056488
7
O. Marseille
533216511594415
8
Strasbourg
46311371150419
9
Lorient
42321012104449-5
10
Toulouse
41321181345450
11
Paris
41321011114447-3
12
Brest
3831108134151-10
13
Angers SCO
343297162746-19
14
Le Havre
3232614123043-13
15
Nice
3132710153658-22
16
Auxerre
2832610163043-13
17
Nantes
233258192951-22
18
Metz
163237223272-40

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