L1 : L'OL assomme Rennes et fait un grand pas vers le podium

32e journée de Ligue 1 :

Groupama Stadium.

Olympique Lyonnais - Stade Rennais : 4-2.

Buts : Yaremchuk (37e), Tolisso (42e sp), Moreira (52e), Endrick (75e) pour l’OL ; Al-Tamari (6e), Lepaul (48e) pour Rennes

Dans un choc pour le podium qui a tenu toutes ses promesses, l’Olympique Lyonnais a dominé le Stade Rennais (4-2) pour faire un grand pas vers le podium final en Ligue 1.

Suite aux faux-pas de Lille et de l’OM un peu plus tôt dans le week-end, Lyon et Rennes disposaient d’une occasion en or pour prendre une sérieuse option sur le Top 4. Et dans un Groupama Stadium en feu, c’est Rennes qui lançait la première banderille ! À la réception d’un très long centre de Lepaul depuis le côté droit, Al-Tamari ouvrait le score d’une magnifique reprise de volée en première intention, qui fusillait Greif avec l’aide du poteau opposé (0-1 à la 6e). Suite à ce petit coup de froid, Lyon mettait du temps à ressortir la tête de l’eau et revenait dans la partie après l’heure de jeu.

Sur un centre au point de penalty de Tolisso, Yaremchuk surgissait devant Brassier pour tromper Samba d’une tête piquée (1-1 à la 37e). Dans la foulée, l’OL obtenait un penalty suite à une faute d’Al-Tamari dans le dos d’un Afonso Moreira partant seul au but (40e). Une offrande transformée sans trembler par le capitaine Tolisso, qui prenait Samba à contre-pied (2-1 à la 42e). Juste avant la pause, Greif sauvait son équipe face à Embolo (45e+4) pour permettre à l’OL de rentrer avec un court avantage à la pause.

Au retour des vestiaires, c’est Rennes qui frappait encore en premier. Suite à un débordement et un bon centre d’Al-Tamari sur la gauche, Lepaul voyait son tir légèrement dévié par Abner pour égaliser face à son club formateur (2-2 à la 49e). Une joie de courte durée pour les Bretons, puisque les Gones réagissaient immédiatement. Après une récupération d’Abner dans l’axe, Afonso Moreira, couvert par Seidu et servi à la perfection dans la surface rennaise, ouvrait son pied droit pour battre Samba de près (3-2 à la 52e).

Dans le dernier quart d'heure, l’OL prenait logiquement le large puisqu’au terme d’une belle action collective entre Abner, Sulc et Tolisso, Endrick concluait d’une frappe en force sous la barre (4-2 à la 75e). Par la suite, Samba réalisait un double arrêt face à Moreira et Sulc (78e) pour laisser Rennes en vie. Et le tableau d'affichage ne bougeait finalement plus jusqu'au coup de sifflet final de Monsieur Turpin (4-2).

Grâce à cette quatrième victoire de suite en L1, l’OL repasse devant le LOSC et reprend sa place sur le podium du championnat. Le groupe de Paulo Fonseca fait donc une excellente opération dans la course au Top 4 puisque l’OL (3e) a maintenant deux points d’avance sur Lille (4e), quatre sur Rennes (5e), et six sur Monaco (6e). Lyon s’assure ainsi une qualification européenne, avec un possible retour en Ligue des Champions en ligne de mire.