OM : Rami traumatisé par Cavani, il ne s'en remet pas

L'OM et le PSG s'affronteront dimanche soir du côté du Stade Vélodrome. Adil Rami est encore marqué par certains Classiques joués avec les Phocéens.

L' Olympique de Marseille aura très longtemps galéré à battre le PSG sur ses terres depuis son rachat par QSI. Adil Rami faisait notamment partie de la génération de Phocéens qui ont eu du mal à exister face à l'ogre francilien. Pourtant, lors de la saison 2017-2018, les pensionnaires du Stade Vélodrome pensaient bien tenir les trois points de la victoire. Alors que les Phocéens menaient 2 buts à 1 à quelques secondes de la fin de la rencontre, Edinson Cavani avait douché les espoirs de l'OM avec un sublime coup franc. De quoi encore traumatiser Adil Rami.

Rami ne s'en remet toujours pas

Ligue 1+, le désormais consultant a en effet avoué une terrible vérité sur cette rencontre : « Le Clasico de 2017-18 ? C'était l'une des plus grosses clim' de ma vie... C'est mon premier Classique. Je suis allé voir les Marseillais qui étaient là depuis un certain moment. Je leur avais dit qu'on ne perdrait pas. L'intensité, l'ambiance... j'avais l'objectif de faire partie de ce collectif qui allait battre le Paris Saint-Germain. J'étais dégoûté. J'étais à deux doigts de remplir ma mission individuelle et collective. » Lors d'une interview accordée à, le désormais consultant a en effet avoué une terrible vérité sur cette rencontre :

À noter que la saison passée, l'OM avait pris le meilleur sur le Paris Saint-Germain en Ligue 1. De quoi être plus clément avant ce nouveau Classique de dimanche soir ? En tout cas, la dynamique phocéenne est en berne et il ne faudra pas couler face à des champions d'Europe décidés à lancer leur saison en Ligue 1 avant la trêve internationale. Les hommes de Bruno Genesio sont prévenus, eux qui doivent déjà, cette semaine, aller en Turquie, du côté d'Istanbul, pour y affronter le Besiktas en Ligue Europa.