Benatia entraîneur de l’OM, De Zerbi hallucine

OM28 oct. , 13:40
parCorentin Facy
Medhi Benatia est bien plus qu’un simple directeur sportif à l’OM. L’homme fort du club est très actif, y compris durant les matchs. Allant presque jusqu’à conseiller en direct Roberto De Zerbi.
Medhi Benatia est incontestablement l’homme fort de l’Olympique de Marseille depuis plusieurs mois. Directeur du football du club phocéen, l’ancien international marocain a pris la responsabilité du mercato et permet à Pablo Longoria de souffler et de se concentrer sur d’autres dossiers. Le travail de Medhi Benatia est salué par tout le monde au club mais également du côté des supporters, où l’on se réjouit de voir le boulot abattu par l’ex-joueur du Bayern Munich.
Au-delà d’être l’un des meilleurs directeurs sportifs en Europe selon les mots de son président, Medhi Benatia est quelqu’un qui vit les matchs à 100%. Dans son édition du jour, le quotidien national nous apprend que celui qui a été formé à l’OM sans jamais jouer au club avec les professionnels se permet carrément d’envoyer des consignes tactiques en plein match aux adjoints de Roberto De Zerbi. « Les soirs de match, Heurtaux est assis entre Andrea Maldera, le bras droit de De Zerbi, et Marcattilio Marcattili, un des préparateurs physiques, et il reçoit des messages importants : des notes vocales en direct de Benatia, sur des aspects tactiques. Le directeur du football vit les rencontres de manière totale, il commente le match (en italien) avec Longoria, avec des propos parfois salés si ses joueurs le déçoivent, et transmet ses observations sur WhatsApp » nous apprend le quotidien national dans son édition du jour.

OM : Greenwood reçoit une offre effaranteOM : Greenwood reçoit une offre effarante
Une anecdote assez étonnante, qui prouve l’engagement et l’investissement total de Medhi Benatia au quotidien, y compris les jours de match. L’ancien capitaine du Maroc peut heureusement compter sur sa relation très solide, nouée depuis un an avec Roberto De Zerbi, pour que l’entraîneur italien de l’OM ne se vexe pas de cette omniprésence. 
ICONSPORT_273378_0001
ICONSPORT_270944_0017
ICONSPORT_275056_0231
Derniers commentaires

Nantes menace les vieux

Et en plus, les jeunes, tant qu’ils n’ont pas le melon comme Abline, ils sont bien plus motivés …🤪🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

OL : Elye Wahi à Lyon, c'est dans l'air

👍🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

TV : Le Canal Football Club en danger de mort

Et visiblement tu n’es pas le seul …🤪🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

OL : Malick Fofana blessé, Lyon va recruter en urgence

3 mois c'est retour a la competition

Sidney Govou a une peur colossale pour l’OL

le culos des sardines marseille plus de penalty et plus de rouge pour les adversaires! tu suis tellement lyon que tu en oublies de suivre ton club! pathetique

