BeIN Sports attend l’OM en Ligue 2

BeIN Sports attend l’OM en Ligue 2

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parGuillaume Conte
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Début de saison catastrophique pour l'OM, qui va devoir envisager de lutter jusqu'au bout pour le maintien s'il ne parvient pas à enchainer les victoires dans les trois prochains matchs.
Impossible de faire un bilan après six journées, mais l’OM sait déjà que sa saison 2026-2027 sera très compliquée. Les ambitions en Europa League sont très limitées, à l’image de l’effectif dont dispose Bruno Genesio. Cet été, Marseille a perdu de nombreux éléments et n’a pas pu compenser le moindre départ faute de moyens financiers. Les ventes n’ont pas suffi à obtenir le feu vert de la DNCG, et Frank McCourt a confirmé cette période d’économie qui pourrait perdurer. Autrement dit, il n’y a aucune garantie pour que l’OM puisse se renforcer cet hiver. Et cela pourrait bien mettre en danger le maintien du club provençal en Ligue 1.

L'OM a trois matchs pour éviter de trembler

Dans un article intitulé « Est-ce que Marseille est en danger de relégation cette saison ? », BeIN Sports tape là où ça fait mal et souligne que le début de saison n’augure rien de bon. La chaine qatarie souligne qu’il s’agit « du plus mauvais début de saison de l’histoire du club, ce qui provoque une pression montante sur Bruno Genesio et la direction du club ».

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Et pour le diffuseur de la Ligue 2, si les trois prochains matchs ne se déroulent pas bien, la crainte d’une descente pourrait bien grandir. « L’équipe se déplacera d’abord à Troyes, qui ne compte qu’un point et une place de plus qu’elle. Marseille se rendra ensuite à Angers avant de recevoir Le Havre, actuellement dernier du classement. Prendre au moins sept points lors de ces trois matchs pourrait rapidement changer la situation et ramener un peu de calme autour du club. En revanche, de nouveaux revers accentueraient considérablement la pression et pourraient transformer ce très mauvais début de saison en véritable lutte pour éviter la relégation », livre BeIN Sports, pour qui la menace d’une relégation ne peut pas être ignorée à l’heure actuelle.
De quoi glacer le sang des supporters phocéens, persuadés que si l’OM doit en effet revoir ses ambitions à la baisse, parler d’une lutte pour le maintien semble encore très prématuré alors que Marseille doit faire avec un effectif amoindri, et a surtout affronté les gros bras du championnat jusqu’à présent. L’enchainement qui arrive doit permettre à l’OM de remonter la pente, et prouver qu’il peut au moins se caler dans la première partie de tableau cette saison.
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Derniers commentaires

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Je crois que c'est meilleure chose à faire cet appel d'offre et fermer Ligue 1+ à la fin de la saison qui ne rapporte pas assez pour les clubs de Ligue 1. Maintenant voir qui va s'inscrire à ce projet car il faudra des garanties totales sur le sujet.

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Entierement d'accord. Abner ne les vaut pas.

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OPenda fait une belle saison à l'OL et 27 millions semble un prix justifié pour ce joueur. Maintenant pour se l'offrir ce sera de la tambouille lyonnaise et qui doit partir pour trouver les fonds.

BeIN Sports attend l’OM en Ligue 2

Tout le monde sait qui est derrière BeinSport. Le reste n'a aucune importance.

EdF : Zidane déçu par cinq joueurs

Tu veux mon avis... dd est resté 4 ans de trop... et je suis pas le seul amoureux de foot qui le pense leogets... ENcore une fois merci Didier mais il avait plus que fait son temps

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