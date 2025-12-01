Balerdi bat un record inattendu à l'OM

L'OM a des rêves de titre cette saison en Ligue 1. S'il y a bien un joueur qui veut accomplir cet objectif, c'est Leonardo Balerdi.

L' OM a raté l'occasion de prendre la tête de la Ligue 1 samedi soir suite à son match nul frustrant à domicile face à Toulouse. Les hommes de Roberto De Zerbi veulent néanmoins croire en leur bonne étoile et continuer à travailler pour accomplir leur rêve de sacre en championnat. L'Italien a encore du pain sur la planche mais peut compter sur des vrais leaders. Parmi eux : Leonardo Balerdi. Le défenseur central argentin est un soldat fidèle et dévoué à l'OM. D'ailleurs, face à Toulouse au Stade Vélodrome, l'ancien du Borussia Dortmund a signé une sacrée performance avec l'Olympique de Marseille.

Balerdi, c'est fort

Comme rappelé ces dernières heures par Le Phocéen, Balerdi a en effet disputé son 177e match sous la tunique marseillaise. De quoi intégrer le podium des joueurs les plus utilisés depuis le rachat du club phocéen par Frank McCourt en 2016. Seuls Dimitri Payet, avec 243 apparitions, et Valentin Rongier, avec 196, devancent le défenseur. Mais Balerdi est encore sous contrat jusqu’en juin 2028 et peut donc espérer logiquement devenir deuxième ou premier de ce classement honorifique. Une sacrée prouesse pour le joueur de 26 ans, alors que s'imposer à Marseille n'est pas chose aisée. Surtout que Leonardo Balerdi a subi pas mal de critiques depuis son arrivée. Mais il a toujours voulu s'imposer et prouver qu'il avait le niveau pour jouer longtemps sur la Canebière.

Cette saison, afin d'assurer sa progression, le capitaine de l'OM peut compter sur la présence à ses côtés de joueurs comme Benjamin Pavard ou encore Nayef Aguerd. Pas rien pour mener à bien tous les objectifs marseillais cette saison. Balerdi pourrait en plus, en cas de très belle saison, figurer dans le groupe argentin pour la Coupe du monde 2026 en Amérique.