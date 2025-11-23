ICONSPORT_266745_0220 (1)

Arsenal et Chelsea contactent l'OM pour un transfert sensationnel

23 nov.
Corentin Facy
Auteur d’un début de saison épatant, Robinio Vaz attise déjà les convoitises de plusieurs gros clubs européens. Chelsea, Arsenal mais aussi le Bayern Munich sont très attentifs à l’évolution du buteur de l’OM.
Il fallait s’en douter, Robinio Vaz a déjà tapé dans l’oeil de plusieurs gros clubs européens après son excellent début de saison sous les couleurs de l’Olympique de Marseille. Auteur de 4 buts et de 2 passes décisives en Ligue 1, le buteur de 18 ans est le joker préféré de Roberto De Zerbi, qui en fait sa doublure à Pierre-Emerick Aubameyang depuis la blessure à l’épaule d’Amine Gouiri. Capable de jouer en pointe ou sur un côté, doté d’une puissance et d’une vitesse bien au-dessus de la moyenne, l’ancien Sochalien est déjà ciblé par les plus grands clubs européens.
Selon les informations du site Africa Foot, Chelsea, le Bayern Munich, Arsenal ainsi que Naples ont coché son nom dans l’optique du prochain mercato estival. Il n’est pas étonnant de voir Robinio Vaz déjà associé à des cadors de Premier League, tant son profil semble parfaitement correspondre au championnat anglais. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si le club le plus chaud dans ce dossier se nomme Chelsea.
Les Blues, très friands de recruter les jeunes joueurs les plus prometteurs de la planète, se montrent les plus actifs et envisagent de recruter l’attaquant… dès le mercato hivernal, selon le média. Un premier contact aurait été établi entre les dirigeants de Chelsea et l’entourage de Robinio Vaz. Reste que pour Marseille, un départ de l’attaquant de 18 ans au mois de janvier n’est clairement pas une option. Et pour cause, Pierre-Emerick Aubameyang n’a plus les jambes pour enchaîner les matchs tous les trois jours tandis qu’Amine Gouiri est toujours blessé et ne reviendra pas avant mi-janvier.

OM : Robinio Vaz vendu une fortune par Marseille ?OM : Robinio Vaz vendu une fortune par Marseille ?
Un départ de Robinio Vaz en janvier n’aurait donc aucun sens, d’autant que le natif de Mantes-la-Jolie est sous contrat jusqu’en 2028 et les négociations pour une prolongation avancent bien. Reste maintenant à voir la somme que Chelsea sera prêt à poser sur la table pour recruter Robinio Vaz, un critère déterminant pour savoir si un départ de l’international U20 de l’équipe de France a des chances de voir le jour. Car même s’il veut garder son buteur, l’OM ne pourra pas se permettre de refuser une offre totalement déconnectée du marché si celle-ci venait à arriver.
