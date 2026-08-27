LdC : Le programme du RC Lens

LdC : Le programme du PSG dévoilé

dans ce format de compétition c'est pas si grave ! autant avoir de belles affiches... Les tirages des deux dernières années étaient plus compliqués je trouves, ca nous a pas empecher de la gagner ! Avec le niveau en bois de L1, autant se taper des gros tout de suite en LDC, ca nous permet d'avoir une adversité qu on a pas en championnat ! pas comme avant ou on jouait un gros club seulement à partir des 8eme et on se faisait éclater