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LdC : Le tirage au sort du PSG, du LOSC et de Lens

Ligue des Champions27 août , 19:07
parGuillaume Conte
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Le PSG aura de quoi faire pour la défense de son titre européen, avec des adversaires de très haut niveau dès la phase de saison régulière.
C’est ce jeudi à Monaco que l’UEFA a procédé au tirage au sort de la phase de saison régulière de la Ligue des Champions. Le PSG, tête de série numéro 1 de l’épreuve, a été rapidement fixé et affrontera Manchester City en Angleterre et le FC Barcelone à Paris parmi les gros bras européens. Pour le reste des adversaires, ce sera l'AS Roma, Aston Villa, Galatasaray, Villarreal, Côme et Bratislava.
De son côté, Lens sait pour le moment qu'il recevra Manchester City et ira à Liverpool. Il ira également à Bruges et recevra le Sporting Portugal. Les derniers adversaires sont Bodo Glimt, Leipzig, Come et le Slavia Prague.
Troisième de Ligue 1 la saison dernière, le LOSC jouera Arsenal et le Bayern Munich parmi les ténors européens. Ce sera ensuite la Roma en Italie et le Bétis Séville à domicile. Le reste du programme est plus abordable, avec le Slovan Bratislava, le VfB Stuttgart, Bodo Glimt et Galatasaray.
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Derniers commentaires

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Encore un gros tirage et des déplacements particulièrement difficiles

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Apres je suis un peu déçu pour lyon pas c1 ....mais faut avouer toi et dijaya vous cherchez le bâton pour vous faire battre ....des vrais connards

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De toute façon peu importe le tirage, aucun club français, hormis le PSG, a les moyens de bien figurer en LDC. Vaut mieux aller au bout en ligue europa

Catastrophe pour l'OL, adieu la Ligue des champions

Sauf que j'ai jamais mit le foot à ce point ds ma vie, c'est quoi tt ces émoticônes sérieux ? 😂 En plus pourquoi tu dit "vous", hier j'étais pas sur le terrain, et tu ne l'es pas non plus le week end quand Paris gagne, rien de plus qu'un mec devant sa tv, comme moi Faut pas vivre par procuration comme ça mon petit, tu comprendras quand tu seras grand

Ligue 1

CalendrierRésultats

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ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
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2Lens logo
Lens
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31100202
4Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
31100202
5Monaco logo
Monaco
31100101
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Brest
11010220
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11010220
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11010220
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11010000
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11010000
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0100102-2
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