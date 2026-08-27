LdC : Le tirage au sort du PSG, du LOSC et de Lens

Catastrophe pour l'OL, adieu la Ligue des champions

Sauf que j'ai jamais mit le foot à ce point ds ma vie, c'est quoi tt ces émoticônes sérieux ? 😂 En plus pourquoi tu dit "vous", hier j'étais pas sur le terrain, et tu ne l'es pas non plus le week end quand Paris gagne, rien de plus qu'un mec devant sa tv, comme moi Faut pas vivre par procuration comme ça mon petit, tu comprendras quand tu seras grand