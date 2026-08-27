LdC : Le programme du LOSC

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LOSC27 août , 19:12
parGuillaume Conte
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Le LOSC connait désormais son programme définitif en ce qui concerne ses adversaires pour la phase de poule de la Ligue des Champions.
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Peu importe, aucun club français peut rivaliser en LDC hormis le PSG. Vaut mieux aller au bout en Europa ligue

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De toute façon peu importe le tirage, aucun club français, hormis le PSG, a les moyens de bien figurer en LDC. Vaut mieux aller au bout en ligue europa

Catastrophe pour l'OL, adieu la Ligue des champions

Sauf que j'ai jamais mit le foot à ce point ds ma vie, c'est quoi tt ces émoticônes sérieux ? 😂 En plus pourquoi tu dit "vous", hier j'étais pas sur le terrain, et tu ne l'es pas non plus le week end quand Paris gagne, rien de plus qu'un mec devant sa tv, comme moi Faut pas vivre par procuration comme ça mon petit, tu comprendras quand tu seras grand

LdC : Le programme du PSG dévoilé

dans ce format de compétition c'est pas si grave ! autant avoir de belles affiches... Les tirages des deux dernières années étaient plus compliqués je trouves, ca nous a pas empecher de la gagner ! Avec le niveau en bois de L1, autant se taper des gros tout de suite en LDC, ca nous permet d'avoir une adversité qu on a pas en championnat ! pas comme avant ou on jouait un gros club seulement à partir des 8eme et on se faisait éclater

LdC : Le programme du PSG dévoilé

Ahahhaaa.....mon textor toi avec dijaya des champions du MONDE

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