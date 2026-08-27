Arsenal offre 100 ME et Gabriel Jesus pour Alvarez

L'Atlético continue de muscler son jeu avec Julian Alvarez, lui demandant de s'excuser ou de partir. Arsenal arrive avec une première offre.

Après deux jours de boycott de l’entrainement, Julian Alvarez est légèrement plus avancé sur son avenir. L’attaquant argentin veut partir mais se heurte à l’intransigeance de l’Atlético de Madrid, pour qui un contrat doit être respecté, sauf si tout était chamboulé par une offre impossible à refuser. Les Colchoneros ont déjà refusé une offre de 150 ME de la part du Real Madrid, mais la situation est désagréable pour tout le monde alors que l’ancien de Manchester City a été hué à domicile pour sa seule apparition de la saison au Metropolitano en match officiel.

Désormais annoncé comme malade et absent de l’entrainement ces deux derniers jours, Julian Alvarez a envoyé ses agents discuter avec l’Atlético, selon la Cadena SER. Il en ressort qu’un transfert au FC Barcelone est totalement exclu, l’Atlético de Madrid ayant détesté la façon de faire du club catalan, qui a toujours été persuadé qu’il aurait gain de cause. Pour Alvarez, il n’y a désormais plus que deux choix : s'excuser publiquement et rester à l’Atlético une fois le mercato terminé et tout donner pour son club actuel, ou rejoindre Arsenal, qui discute avec le club madrilène.

Selon la presse espagnole, une offre est désormais en cours de préparation. Elle se monte à 100 millions d’euros, et comprend également le départ de Gabriel Jesus pour l’Atlético. L’avant-centre brésilien est valorisé à 20 millions d’euros, ce qui laisse imaginer l’enveloppe totale de ce deal. A noter que l’Atlético est intéressé par Gabriel Jesus, car le départ d’Alvarez laisserait tout de même un énorme vide dans son secteur offensif.