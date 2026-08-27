Arsenal offre 100 ME et Gabriel Jesus pour Alvarez

Apres je suis un peu déçu pour lyon pas c1 ....mais faut avouer toi et dijaya vous cherchez le bâton pour vous faire battre ....des vrais connards
Peu importe, aucun club français peut rivaliser en LDC hormis le PSG. Vaut mieux aller au bout en Europa ligue
De toute façon peu importe le tirage, aucun club français, hormis le PSG, a les moyens de bien figurer en LDC. Vaut mieux aller au bout en ligue europa
Sauf que j'ai jamais mit le foot à ce point ds ma vie, c'est quoi tt ces émoticônes sérieux ? 😂 En plus pourquoi tu dit "vous", hier j'étais pas sur le terrain, et tu ne l'es pas non plus le week end quand Paris gagne, rien de plus qu'un mec devant sa tv, comme moi Faut pas vivre par procuration comme ça mon petit, tu comprendras quand tu seras grand
dans ce format de compétition c'est pas si grave ! autant avoir de belles affiches... Les tirages des deux dernières années étaient plus compliqués je trouves, ca nous a pas empecher de la gagner ! Avec le niveau en bois de L1, autant se taper des gros tout de suite en LDC, ca nous permet d'avoir une adversité qu on a pas en championnat ! pas comme avant ou on jouait un gros club seulement à partir des 8eme et on se faisait éclater
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|3
|1
|1
|0
|0
|4
|0
|4
|3
|1
|1
|0
|0
|5
|2
|3
|3
|1
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|0
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|0
|2
|3
|1
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|0
|2
|0
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|3
|1
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|2
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|1
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|1
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|1
|-1
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|1
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|0
|1
|0
|2
|-2
|0
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
|1
|0
|0
|1
|2
|5
|-3
|0
|1
|0
|0
|1
|0
|4
|-4
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🚨 JUST IN: "Atlético consider Julián Álvarez's attitude unacceptable as he has missed this week’s training sessions. "Julián has also not responded to messages from some teammates and club employees. "Today, Atlético gave Julián an ultimatum: either accept a transfer to