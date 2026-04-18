Andoni Iraola envoyé sur le banc de l'OM !

Sur le départ de Bournemouth en fin de saison, l’entraîneur espagnol Andoni Iraola sera forcément très convoité dans les prochaines semaines. L’OM a tout intérêt à tenter le coup en cas de départ d’Habib Beye.

Après avoir changé son logo, son président et bientôt son directeur sportif, l’Olympique de Marseille sera-t-il aussi tenté de changer d’entraîneur cet été ? La question se pose et la réponse dépendra en partie du classement final du club phocéen. Habib Beye le sait, il doit qualifier l’OM pour la Ligue des Champions s’il veut avoir une chance de continuer son aventure sur le banc phocéen. Actuellement, les coéquipiers de Mason Greenwood sont 4es et ne figurent pas dans leur objectif. La pression est énorme sur Beye, d’autant que plusieurs entraîneurs de haut niveau pourraient être libres cet été.

C’est par exemple le cas d’Andoni Iraola après l'annonce de son départ à venir de Bournemouth. L’entraîneur espagnol coche toutes les cases de l’entraîneur idéal pour l’Olympique de Marseille aux yeux du compte spécialisé Data Scout. « L’OM doit tout faire pour attirer Iraola. Identité de jeu forte et séduisante, valorise l’effectif pour faire de grosses ventes, facile de lui trouver des joueurs… L'OM peut changer de dimension en le recrutant et en le laissant bosser 3 ans » peut-on lire. Et le compte spécialisé de poursuivre.

Andoni Iraola, le coach parfait pour l'OM ?