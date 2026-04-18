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Andoni Iraola envoyé sur le banc de l'OM !

OM18 avr. , 13:00
parCorentin Facy
2
Sur le départ de Bournemouth en fin de saison, l’entraîneur espagnol Andoni Iraola sera forcément très convoité dans les prochaines semaines. L’OM a tout intérêt à tenter le coup en cas de départ d’Habib Beye.
Après avoir changé son logo, son président et bientôt son directeur sportif, l’Olympique de Marseille sera-t-il aussi tenté de changer d’entraîneur cet été ? La question se pose et la réponse dépendra en partie du classement final du club phocéen. Habib Beye le sait, il doit qualifier l’OM pour la Ligue des Champions s’il veut avoir une chance de continuer son aventure sur le banc phocéen. Actuellement, les coéquipiers de Mason Greenwood sont 4es et ne figurent pas dans leur objectif. La pression est énorme sur Beye, d’autant que plusieurs entraîneurs de haut niveau pourraient être libres cet été.
C’est par exemple le cas d’Andoni Iraola après l'annonce de son départ à venir de Bournemouth. L’entraîneur espagnol coche toutes les cases de l’entraîneur idéal pour l’Olympique de Marseille aux yeux du compte spécialisé Data Scout. « L’OM doit tout faire pour attirer Iraola. Identité de jeu forte et séduisante, valorise l’effectif pour faire de grosses ventes, facile de lui trouver des joueurs… L'OM peut changer de dimension en le recrutant et en le laissant bosser 3 ans » peut-on lire. Et le compte spécialisé de poursuivre.

Andoni Iraola, le coach parfait pour l'OM ?

« Il a fait de Truffert un latéral majeur en PL, Senesi a des datas de dingue, Kroupi en milieu offensif, un ballon un but, Rayan sait rien faire à part pousser le ballon et courir : 4 buts en 10 matchs, ventes de Zabarnyi, Huijsen, Solanke, Semenyo, Kerkez, Ouattara… » a publié sur X le compte spécialisé, qui conseille à l’OM de foncer sans hésiter sur le coach espagnol, à la philosophie de jeu offensive et séduisante. Reste à voir si Andoni Iraola sera de son côté intéressé par une potentielle arrivée en Ligue 1 et plus précisément à Marseille. La Premier League risque de s’arracher cet entraîneur qui a fait ses preuves à Bournemouth et pour les Olympiens, s’offrir un tel cador sur le banc ne sera pas chose aisée.

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Ou l'OM va l'imposer et avec le temps ça passera .

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Je comprends son envie d’ailleurs, il mérite mieux que 5 min par match. Merci Gonçalo pour tout, tu resteras un buteur extraordinaire, un élément fantastique dans tout ce qui s’est passé l’an dernier. Merci pour tout et bon courage pour la suite de ta carrière.

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À mon avis et compte-tenu du résultat, il ont fait le logo en interne avec les enfants du personnel administratif qui, compte-tenu des salaires, est obligé de les amener à la commmanderie faute de soussous pour la crèche… 🤪🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
62292027572928
3
LOSC Lille
53291658493415
4
O. Marseille
52291649583820
5
O. Lyonnais
51291568432914
6
Rennes
5029148749418
7
Monaco
49291541050437
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382991193844-6
10
Toulouse
3730107134142-1
11
Brest
3628106123743-6
12
Paris
3529811103745-8
13
Angers SCO
332996142539-14
14
Le Havre
2929611122437-13
15
Nice
282977153456-22
16
Auxerre
242959152337-14
17
Nantes
192847172445-21
18
Metz
152936202663-37

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