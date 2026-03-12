« J’ai été naïf », Acherchour présente ses excuses au Real

Persuadé que le Real Madrid allait subir une correction face à Manchester City, Walid Acherchour doit assumer son mauvais pronostic. Les Merengue ont survolé leur huitième de finale aller de Ligue des Champions (3-0) et obligent le journaliste à faire son mea culpa.

C’est mieux que ce que vous pensiez, hein ? (…) Il ne faut jamais nous enterrer », a lâché le technicien aux pessimistes comme Walid Acherchour. Catégorique suite à la défaite à domicile face à Getafe (0-1) le 2 mars dernier, le journaliste du Winamax FC avait prédit une déroute madrilène dans ce huitième de finale aller. Alvaro Arbeloa peut bomber le torse. Après la nette victoire contre Manchester City mercredi, l’entraîneur du Real Madrid a pris un malin plaisir à titiller ses détracteurs. «», a lâché le technicien aux pessimistes comme Walid Acherchour. Catégorique suite à la défaite à domicile face à Getafe (0-1) le 2 mars dernier, le journaliste du Winamax FC avait prédit une déroute madrilène dans ce huitième de finale aller.

Acherchour ne l'avait pas vu venir

« Aujourd'hui, t'es à quatre points du Barça et tu vas te faire fesser par Manchester City parce que t'es une équipe médiocre, parce que t'as pas de plan, parce que t'as des joueurs qui sont trop loin de la réalité d'une équipe comme le Real Madrid, avait-t-il lâché. Et voilà ! Le constat est glacial, il est effrayant. Le Real Madrid ne fait plus peur à personne au Bernabéu. Cette équipe a très peu de qualités, et puis c'est la fin de la récréation, d'une gestion de Florentino Pérez qui a été cataclysmique ! Et ce n'est pas la première fois qu'on le dit. »

Dix jours plus tard, force est de constater que le chroniqueur s’est trompé. Son mauvais pronostic lui a été rappelé sur X, d’où son mea culpa. « Après Getafe où tu perds 0-1 pitoyable avec les blessures qui en découlaient. J’ai été naïf de ne pas penser qu’avec ce club tout était possible. Beaucoup de supporters pensaient la même chose mais ils sont pas visibles. C'est le jeu faut accepter mais j’ai été sincère à l’instant T », a assumé Walid Acherchour, loin d’être le seul surpris par le réveil des Merengue et de leur milieu Federico Valverde, triple buteur.