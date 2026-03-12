Valverde Real

« J’ai été naïf », Acherchour présente ses excuses au Real

Ligue des Champions12 mars , 19:00
parEric Bethsy
0
Persuadé que le Real Madrid allait subir une correction face à Manchester City, Walid Acherchour doit assumer son mauvais pronostic. Les Merengue ont survolé leur huitième de finale aller de Ligue des Champions (3-0) et obligent le journaliste à faire son mea culpa.
Alvaro Arbeloa peut bomber le torse. Après la nette victoire contre Manchester City mercredi, l’entraîneur du Real Madrid a pris un malin plaisir à titiller ses détracteurs. « C’est mieux que ce que vous pensiez, hein ? (…) Il ne faut jamais nous enterrer », a lâché le technicien aux pessimistes comme Walid Acherchour. Catégorique suite à la défaite à domicile face à Getafe (0-1) le 2 mars dernier, le journaliste du Winamax FC avait prédit une déroute madrilène dans ce huitième de finale aller.

Acherchour ne l'avait pas vu venir

« Aujourd'hui, t'es à quatre points du Barça et tu vas te faire fesser par Manchester City parce que t'es une équipe médiocre, parce que t'as pas de plan, parce que t'as des joueurs qui sont trop loin de la réalité d'une équipe comme le Real Madrid, avait-t-il lâché. Et voilà ! Le constat est glacial, il est effrayant. Le Real Madrid ne fait plus peur à personne au Bernabéu. Cette équipe a très peu de qualités, et puis c'est la fin de la récréation, d'une gestion de Florentino Pérez qui a été cataclysmique ! Et ce n'est pas la première fois qu'on le dit. »
Dix jours plus tard, force est de constater que le chroniqueur s’est trompé. Son mauvais pronostic lui a été rappelé sur X, d’où son mea culpa. « Après Getafe où tu perds 0-1 pitoyable avec les blessures qui en découlaient. J’ai été naïf de ne pas penser qu’avec ce club tout était possible. Beaucoup de supporters pensaient la même chose mais ils sont pas visibles. C'est le jeu faut accepter mais j’ai été sincère à l’instant T », a assumé Walid Acherchour, loin d’être le seul surpris par le réveil des Merengue et de leur milieu Federico Valverde, triple buteur.

Champions League

11 mars 2026 à 21:00
Real Madrid
Valverde Dipetta20'Valverde Dipetta27'Valverde Dipetta42'
3
0
Match terminé
Manchester City
Chronologie
Composition
Statistiques
Remplacement
83
ENTRE
D. Carvajal Ramos
Real MadridReal Madrid
SORT
T. Alexander-Arnold
Real MadridReal Madrid
Carton jaune
82
R. Aït Nouri
Manchester CityManchester City
Remplacement
82
ENTRE
O. Marmoush
Manchester CityManchester City
SORT
E. Haaland
Manchester CityManchester City
Remplacement
76
ENTRE
F. Mastantuono
Real MadridReal Madrid
SORT
B. Abdelkader Diaz
Real MadridReal Madrid
Voir Les Détails Complets Du Match
0
Fil Info

12 mars , 20:00
PSG : Barcola et Mayulu ont tranché, un départ est acté
12 mars , 19:47
Celta Vigo - OL : les compos (21h00 sur Canal+)
12 mars , 19:30
OM : Rulli n’assume pas et dénonce ses coéquipiers
12 mars , 18:30
Manu Petit sait pourquoi le PSG ne gagnera pas la C1
12 mars , 18:00
OM : Il souffrait depuis des mois, le terrible aveu de Nayef Aguerd
12 mars , 17:39
Rijeka - Strasbourg : Les compos (18h45 sur Canal+ Live 3)
12 mars , 17:35
Lille - Aston Villa : Les compos (18h45 sur Canal+ Foot)
12 mars , 17:30
OL : Endrick joue son avenir contre le Celta Vigo

Derniers commentaires

Celta Vigo - OL : les compos (21h00 sur Canal+)

J'ai jamais été fan d'Abner en ailier gauche, en general il se passe rien à gauche, et à droite ça croque.. Allez on y croit quand même 🤞 ça empêche pas l'OL de faire des matchs assez sérieux, et sinon bin les entrées de Himbert et Hamdani vont encore faire du bien en fin de match.. Être solide, être clinique devant (Allez Endrick ou Yaremchuk), et ça peut passer pour ce match aller

PSG-Chelsea 5-2, niveau audience, ça ne vaut pas l'OM

oui c'est trop drole c'est un spectacle de clowns

PSG : La violente réponse de Kvaratskhelia à Luis Enrique

Oui il a été l’acteur majeur de ce match étant sans doute le seul capable de réaliser de telles actions.Ça ne peut pas marcher à chaque fois malheureusement mais quand ça marche….Il reste de toute façon un joueur hors norme.

PSG-Chelsea : L'UEFA ouvre une procédure disciplinaire contre Pedro Neto

Ce qui n'est pas normal c'est que l'arbitre ne mette pas un carton rouge.Les instances doivent palier à ce fait et le suspendre pour le retour

Dembélé lâche le PSG, son agent s’affiche avec Man City

Dembelé va prolonger.il est tres bien à Paris et le PSG trouvera un accord

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57251834542232
2
Lens
56251825482127
3
O. Marseille
46251447523319
4
O. Lyonnais
46251447402713
5
Rennes
4325127642357
6
LOSC Lille
4125125838326
7
Monaco
4025124943376
8
Strasbourg
3625106940319
9
Brest
3625106934340
10
Lorient
342581073539-4
11
Angers SCO
322595112330-7
12
Toulouse
3125871033294
13
Paris
272569102941-12
14
Le Havre
262568112032-12
15
Nice
242566133048-18
16
Auxerre
192547141935-16
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132534182256-34

