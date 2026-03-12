EL : Le LOSC tombe froidement contre Aston Villa

8e de finale aller de l'Europa League :

Stade Pierre Mauroy.

Lille OSC - Aston Villa : 0-1.

But : Watkins (61e) pour Aston Villa.

Pourtant à la hauteur de ce huitième de finale aller d’Europa League, le Lille OSC s’est froidement incliné contre Aston Villa (0-1).

Sorti des barrages après avoir renversé l’Étoile Rouge de Belgrade à la fin du mois de février, le LOSC s'attendait au pire pour ce huitième de finale aller contre Aston Villa, le favori de cette C3. Mais en première période, c’est Lille qui se procurait les plus belles occasions avec Mukau (32e) et Giroud (43e), sans réussir toutefois à marquer avant la pause (0-0 à la 45e).

Au retour des vestiaires, les Villans prenaient le match à leur compte… jusqu’à l’ouverture du score de Watkins à l’heure de jeu. Sur une action anodine, avec une longue ouverture de Konsa et une tête de Buendia, l’attaquant anglais lobait Ozer de la tête à l’entrée de la surface pour trouver le chemin des filets (0-1 à la 61e). Dans la foulée, Watkins était proche du doublé mais il tombait sur Ozer (68e). En fin de match, Fernandez-Pardo chauffait les gants de Martinez (75e), puis Buendia manquait le cadre (82e), mais le tableau d'affichage ne bougeait plus jusqu'au coup de sifflet final (0-1).

À cause de cette défaite à domicile sur la plus petite des marges, le LOSC de Bruno Genesio aura fort à faire pour renverser la donne la semaine prochaine en Angleterre lors du match retour, surtout face à cette belle équipe d'Aston Villa. Mais les Dogues n'auront rien à perdre pour essayer de viser les quarts de finale de cette C3.