EL : Le LOSC tombe froidement contre Aston Villa

C'est lent, les mecs manquent de folie ptn
Je ne comprends pas nos corner toujours rentrants il ne peuvent pas inverser Abner et Tolisso ?
Tiens... voilà encore l'idiot du village vient la ramener. ^^
Normalement... oui. Mais toi... pauvre daube... tu voyais l'OL en Ligue2. Ben ouais !
On espère un retour de Moreira et Sulc pour le retour, qu'on montre quand même autre chose offensivement. La même maitrise avec des attaquants qui savent mettre le feu et être dangereux.. Là ça fait 4 matchs qu'on joue en U sans inspiration :(
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|57
|25
|18
|3
|4
|54
|22
|32
|56
|25
|18
|2
|5
|48
|21
|27
|46
|25
|14
|4
|7
|52
|33
|19
|46
|25
|14
|4
|7
|40
|27
|13
|43
|25
|12
|7
|6
|42
|35
|7
|41
|25
|12
|5
|8
|38
|32
|6
|40
|25
|12
|4
|9
|43
|37
|6
|36
|25
|10
|6
|9
|40
|31
|9
|36
|25
|10
|6
|9
|34
|34
|0
|34
|25
|8
|10
|7
|35
|39
|-4
|32
|25
|9
|5
|11
|23
|30
|-7
|31
|25
|8
|7
|10
|33
|29
|4
|27
|25
|6
|9
|10
|29
|41
|-12
|26
|25
|6
|8
|11
|20
|32
|-12
|24
|25
|6
|6
|13
|30
|48
|-18
|19
|25
|4
|7
|14
|19
|35
|-16
|17
|25
|4
|5
|16
|22
|42
|-20
|13
|25
|3
|4
|18
|22
|56
|-34
45’ I 0️⃣-0️⃣ 𝑴𝑰-𝑻𝑬𝑴𝑷𝑺. Des duels, de l’intensité, mais peu d’occasions entre deux équipes qui ont fait jeu égal pendant 45 minutes. Nos Dogues tentent de construire leurs actions mais se heurtent à des Villans qui défendent bien et tentent de piquer à la récupération avec
Taking a one-goal advantage back to Villa Park ✊ #UEL