ICONSPORT_311320_0240 (1)
Pavel Sulc

OL : 34ME, la très belle affaire lyonnaise

OL12 mars , 20:30
parQuentin Mallet
0
Recruté contre un chèque de 7,5 millions d'euros l'été dernier, Pavel Sulc est désormais valorisé à 34,1 millions d'euros. Une explosion de sa valeur marchande qui fait de lui le joueur le plus cher de l'effectif de l'OL, pour le plus grand bonheur de la direction.
L'été dernier, après avoir échappé de peu à la descente aux enfers, l'Olympique Lyonnais s'est libéré de John Textor et a transformé sa politique de recrutement. Dans l'objectif de recruter des joueurs à bas prix pour les faire valoriser à terme, la cellule de recrutement a posé 7,5 millions d'euros sur la table du Viktoria Plzen pour s'attacher les services de Pavel Sulc.
Et plusieurs mois plus tard, on peut facilement affirmer que c'est une opération réussie. Ne lui parlez pas d'adaptation, l'attaquant tchèque cumule un total de 13 buts et 7 passes décisives en 31 apparitions sous le maillot lyonnais. Une prouesse qui a fait exploser sa valeur marchande, au point d'être aujourd'hui le joueur le mieux valorisé de l'effectif lyonnais.

L'OL se frotte les mains pour Pavel Sulc

Dans sa dernière lettre hebdomadaire, l'Observatoire du football CIES a présenté les 100 équipes au monde disposant de l'effectif à la plus forte valeur. Un classement dans lequel on retrouve l'OL et qui présente, en parallèle, le joueur à la plus forte valeur marchande de l'effectif. Pavel Sulc est donc mis à l'honneur, lui qui a vu sa cote exploser et passer à 34,1 millions d'euros. Une réussite sur le plan sportif qui permet aux Gones de se frotter les mains en vue du prochain mercato estival.
Si ces derniers n'ont plus autant les mains liées auprès de la DNCG, savoir qu'un joueur a quasiment quintuplé sa valeur en quelques mois est logiquement un motif de satisfaction pour la direction lyonnaise. De toute évidence, Pavel Sulc est un pari gagnant pour l'OL qui voit déjà sa nouvelle politique de recrutement porter ses fruits en seulement quelques mois.
P. Šulc

P. Šulc

Czech RepublicRépublique tchèque Âge 25 Milieu

UEFA Nations League

2026/2027
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Coupe de France

2025/2026
Matchs3
Buts2
Passes décisives1
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Chance Liga

2025/2026
Matchs2
Buts1
Passes décisives3
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

WC Qualification Europe

2026
Matchs7
Buts1
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

2025/2026
Matchs2
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Europa League

2025/2026
Matchs7
Buts1
Passes décisives3
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

2025/2026
Matchs21
Buts9
Passes décisives3
Jaune2
Rouge0
Jaune Rouge0
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_361644_0481
PSG

PSG : Kang-in Lee fait des ravages au mercato

gerard lopez a gagne bordeaux est invendable iconsport 157711 0508 2 389309
Bordeaux

Bordeaux : La Ligue 1 dans 7 ans, l'annonce déprimante

ICONSPORT_285236_0348
OM

Pavard acheté par l'OM, un indice de plus

Europa League
Europa League

EL : Programme TV et résultats des 8es de finale aller

Fil Info

12 mars , 22:00
PSG : Kang-in Lee fait des ravages au mercato
12 mars , 21:30
Bordeaux : La Ligue 1 dans 7 ans, l'annonce déprimante
12 mars , 21:00
Pavard acheté par l'OM, un indice de plus
12 mars , 20:46
EL : Programme TV et résultats des 8es de finale aller
12 mars , 20:43
CL : Programme TV et résultats des 8es de finale aller
12 mars , 20:42
CL : Strasbourg prend l'avantage sur Rijeka
12 mars , 20:41
EL : Le LOSC tombe froidement contre Aston Villa
12 mars , 20:00
PSG : Barcola et Mayulu ont tranché, un départ est acté

Derniers commentaires

Celta Vigo - OL : les compos (21h00 sur Canal+)

On est maudit

Celta Vigo - OL : les compos (21h00 sur Canal+)

C'est lent, les mecs manquent de folie ptn

Celta Vigo - OL : les compos (21h00 sur Canal+)

Je ne comprends pas nos corner toujours rentrants il ne peuvent pas inverser Abner et Tolisso ?

Celta Vigo - OL : les compos (21h00 sur Canal+)

Tiens... voilà encore l'idiot du village vient la ramener. ^^

Celta Vigo - OL : les compos (21h00 sur Canal+)

Normalement... oui. Mais toi... pauvre daube... tu voyais l'OL en Ligue2. Ben ouais !

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57251834542232
2
Lens
56251825482127
3
O. Marseille
46251447523319
4
O. Lyonnais
46251447402713
5
Rennes
4325127642357
6
LOSC Lille
4125125838326
7
Monaco
4025124943376
8
Strasbourg
3625106940319
9
Brest
3625106934340
10
Lorient
342581073539-4
11
Angers SCO
322595112330-7
12
Toulouse
3125871033294
13
Paris
272569102941-12
14
Le Havre
262568112032-12
15
Nice
242566133048-18
16
Auxerre
192547141935-16
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132534182256-34

Loading