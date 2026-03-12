OL : 34ME, la très belle affaire lyonnaise

Recruté contre un chèque de 7,5 millions d'euros l'été dernier, Pavel Sulc est désormais valorisé à 34,1 millions d'euros. Une explosion de sa valeur marchande qui fait de lui le joueur le plus cher de l'effectif de l'OL, pour le plus grand bonheur de la direction.

L'été dernier, après avoir échappé de peu à la descente aux enfers, l' Olympique Lyonnais s'est libéré de John Textor et a transformé sa politique de recrutement. Dans l'objectif de recruter des joueurs à bas prix pour les faire valoriser à terme, la cellule de recrutement a posé 7,5 millions d'euros sur la table du Viktoria Plzen pour s'attacher les services de Pavel Sulc.

Et plusieurs mois plus tard, on peut facilement affirmer que c'est une opération réussie. Ne lui parlez pas d'adaptation, l'attaquant tchèque cumule un total de 13 buts et 7 passes décisives en 31 apparitions sous le maillot lyonnais. Une prouesse qui a fait exploser sa valeur marchande, au point d'être aujourd'hui le joueur le mieux valorisé de l'effectif lyonnais.

L'OL se frotte les mains pour Pavel Sulc

Dans sa dernière lettre hebdomadaire, l'Observatoire du football CIES a présenté les 100 équipes au monde disposant de l'effectif à la plus forte valeur. Un classement dans lequel on retrouve l'OL et qui présente, en parallèle, le joueur à la plus forte valeur marchande de l'effectif. Pavel Sulc est donc mis à l'honneur, lui qui a vu sa cote exploser et passer à 34,1 millions d'euros. Une réussite sur le plan sportif qui permet aux Gones de se frotter les mains en vue du prochain mercato estival.

Si ces derniers n'ont plus autant les mains liées auprès de la DNCG, savoir qu'un joueur a quasiment quintuplé sa valeur en quelques mois est logiquement un motif de satisfaction pour la direction lyonnaise. De toute évidence, Pavel Sulc est un pari gagnant pour l'OL qui voit déjà sa nouvelle politique de recrutement porter ses fruits en seulement quelques mois.