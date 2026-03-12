Celta Vigo - OL : les compos (21h00 sur Canal+)

J'ai jamais été fan d'Abner en ailier gauche, en general il se passe rien à gauche, et à droite ça croque.. Allez on y croit quand même 🤞 ça empêche pas l'OL de faire des matchs assez sérieux, et sinon bin les entrées de Himbert et Hamdani vont encore faire du bien en fin de match.. Être solide, être clinique devant (Allez Endrick ou Yaremchuk), et ça peut passer pour ce match aller
oui c'est trop drole c'est un spectacle de clowns
Oui il a été l’acteur majeur de ce match étant sans doute le seul capable de réaliser de telles actions.Ça ne peut pas marcher à chaque fois malheureusement mais quand ça marche….Il reste de toute façon un joueur hors norme.
Ce qui n'est pas normal c'est que l'arbitre ne mette pas un carton rouge.Les instances doivent palier à ce fait et le suspendre pour le retour
Dembelé va prolonger.il est tres bien à Paris et le PSG trouvera un accord
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|57
|25
|18
|3
|4
|54
|22
|32
|56
|25
|18
|2
|5
|48
|21
|27
|46
|25
|14
|4
|7
|52
|33
|19
|46
|25
|14
|4
|7
|40
|27
|13
|43
|25
|12
|7
|6
|42
|35
|7
|41
|25
|12
|5
|8
|38
|32
|6
|40
|25
|12
|4
|9
|43
|37
|6
|36
|25
|10
|6
|9
|40
|31
|9
|36
|25
|10
|6
|9
|34
|34
|0
|34
|25
|8
|10
|7
|35
|39
|-4
|32
|25
|9
|5
|11
|23
|30
|-7
|31
|25
|8
|7
|10
|33
|29
|4
|27
|25
|6
|9
|10
|29
|41
|-12
|26
|25
|6
|8
|11
|20
|32
|-12
|24
|25
|6
|6
|13
|30
|48
|-18
|19
|25
|4
|7
|14
|19
|35
|-16
|17
|25
|4
|5
|16
|22
|42
|-20
|13
|25
|3
|4
|18
|22
|56
|-34
𝑷𝒐𝒍𝒐 𝑹𝒆𝒂𝒍 𝑪𝒍𝒖𝒃 𝑪𝒆𝒍𝒕𝒂... 𝒙𝒐𝒈𝒂𝒓𝒂́𝒏... 🩵 #CeltaOL ⋄ #EuropaLeague
🦁 Notre 𝗫𝗜 𝗱𝗲 𝗱𝗲́𝗽𝗮𝗿𝘁 pour affronter le Celta de Vigo 👊🔴🔵 #CeltaOL