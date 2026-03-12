Celta Vigo - OL : les compos (21h00 sur Canal+)

8e de finale aller de l'Europa League :

La compo du Celta Vigo : Radu - Starfelt, Javi Rodriguez, Marcos Alonso - Javi Rueda, Vecino, Moriba, Mingueza - Iago Aspas, Iglesias, Swedberg.

La compo de l’Olympique Lyonnais : Greif - Kango, Mata, Niakhaté, Tagliafico - Nartey, Morton, Abner - Tolisso - Endrick, Yaremchuk.