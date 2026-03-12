ICONSPORT_361725_0001

Celta Vigo - OL : les compos (21h00 sur Canal+)

Europa League12 mars , 19:47
parAlexis Rose
5
8e de finale aller de l'Europa League :
La compo du Celta Vigo : Radu - Starfelt, Javi Rodriguez, Marcos Alonso - Javi Rueda, Vecino, Moriba, Mingueza - Iago Aspas, Iglesias, Swedberg.
La compo de l’Olympique Lyonnais : Greif - Kango, Mata, Niakhaté, Tagliafico - Nartey, Morton, Abner - Tolisso - Endrick, Yaremchuk.

Europa League

12 mars 2026 à 21:00
Celta de Vigo
21:00
Olympique Lyonnais
5
Derniers commentaires

Celta Vigo - OL : les compos (21h00 sur Canal+)

J'ai jamais été fan d'Abner en ailier gauche, en general il se passe rien à gauche, et à droite ça croque.. Allez on y croit quand même 🤞 ça empêche pas l'OL de faire des matchs assez sérieux, et sinon bin les entrées de Himbert et Hamdani vont encore faire du bien en fin de match.. Être solide, être clinique devant (Allez Endrick ou Yaremchuk), et ça peut passer pour ce match aller

Loading