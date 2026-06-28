Akor Adams refuse l’OM

Akor Adams refuse l’OM

OM28 juin , 10:00
parGuillaume Conte
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Courtisé par l'OM et un club de Serie A, Akor Adams a mis les choses au clair sur son avenir. Il sera à la reprise, même si le FC Séville rêve d'un très gros transfert.
Le ménage va débuter à l’Olympique de Marseille, avec un peu de retard puisqu’aucune grosse vente n’aura à priori lieu avant le 30 juin. Mais des départs vont d’abord devoir se mettre en place et il faudra tout de même bien compenser par des arrivées, même si tout le monde a bien compris que ce ne sera pas open bar. Avec les ventes annoncées de Mason Greenwood et le départ forcé de Pierre-Emerick Aubameyang, l’OM va avoir besoin de sang neuf en attaque.
Les recruteurs olympiens se sont penchés sur Akor Adams, ancien buteur de Montpellier qui vient de réaliser une saison très solide avec le FC Séville. Si le club andalou est intéressé par une vente en cas de belle offre, les montants évoqués, avec plus de 18 millions d’euros, ont pu surprendre.

Adams veut continuer à Séville

Mais peu importe l’offre sur la table, l’attaquant du Nigéria ne compte pas partir du FC Séville. Même s’il reconnait que l’OM et Venise ont pu venir aux renseignements, il n’est concentré que sur une seule chose. « Il est normal qu'il y ait des rumeurs concernant de nombreux joueurs en ce moment. Je suis content que mon travail soit reconnu, mais pour l'instant, je pense seulement à me reposer et à recharger mes batteries pour la saison prochaine », a fait savoir Akor Adams à la presse de son pays.

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L’attaquant du Nigéria repousse ainsi toute idée de départ, même dans un club comme l’OM qui a besoin d’un avant-centre et disputer une Coupe d’Europe, ce qui n’est pas le cas de Séville. Pas de souci pour Adams, persuadé qu’il va aider la formation andalouse à retrouver l’Europe. « Nous n'avons pas atteint nos objectifs la saison dernière, donc nous nous concentrons maintenant sur la manière de jouer les places européennes la saison prochaine . C'est l'objectif, et je ne prête aucune attention aux rumeurs de transfert », a fait savoir le joueur acheté pour 6 millions d’euros, et qui en veut désormais le triple aux yeux du FC Séville.
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