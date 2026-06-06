Aguerd, la condition pour qu'il quitte l'OM dévoilée

Satisfaction défensive de l'OM, Nayef Aguerd n'est pas annoncé sur le départ cet été. Mais une grosse Coupe du monde de la part du Marocain pourrait tout changer.

Impossible pour le moment pour l’Olympique de Marseille d’acheter de nouveaux joueurs. Le nouvel entraineur n’a pas encore été nommé. Et les dirigeants actuellement en place comme Stephane Richard (président) et Grégory Lorenzi (directeur sportif) ont surtout comme mission de vendre.

Difficile de déclarer un joueur intransférable à Marseille, surtout que Frank McCourt veut faire entrer de l’argent dans les caisses pour trois raisons : convaincre la DNCG, montrer sa volonté de réduire le déficit à l’UEFA, et arrêter de perdre des dizaines de millions d’euros chaque saison.

Aguerd, l'OM mise sur une grosse Coupe du monde

Dans ces conditions, un départ de Nayef Aguerd n’est plus à exclure. Le défenseur central est pourtant l’une des rares satisfactions de la saison à l’OM. Et sa blessure a tout de même coïncidé avec le gros trou noir vécu par la formation olympienne. Nul doute que Bruno Genesio s’appuiera sur lui pour être enfin solide défensivement dans l’exercice à venir.

Mais le défenseur central, recruté pour 23 millions d’euros en provenance de West Ham au 1er septembre 2025, possède toujours une belle cote à 30 ans. Malgré sa longue blessure, il fait partie de la liste des Lions de l’Atlas pour la Coupe du monde. Et selon le quotidien régional, en cas de belle prestation du Maroc en Amérique, où le pays du Maghreb est même considéré comme un outsider pour une place en finale, l’OM pourrait profiter de cette vitrine pour le vendre à prix d’or.

Marseille a besoin de grosses ventes, et le Mondial pourrait servir à mettre en évidence certains de ses joueurs, comme Amine Gouiri également. Autant dire que, si les supporters marseillais apprécieraient de voir leurs joueurs performer au Mondial, il ne va pas falloir que ça brille de trop au pays du « soccer » pour éviter une saignée au mercato estival.