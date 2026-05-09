Grégory Lorenzi directeur sportif de l’OM, c’est bouillant

Tout proche de s’engager en faveur de Nice, Grégory Lorenzi est finalement en pole pour rejoindre l’Olympique de Marseille. Le club phocéen accélère pour faire du dirigeant brestois le successeur de Medhi Benatia.

L’ Olympique de Marseille tient (peut-être) son futur directeur sportif. Lancé à la recherche du successeur de Medhi Benatia, qui quittera le club à la fin de la saison, le club phocéen a identifié le profil de Grégory Lorenzi comme la cible idéale. Le dirigeant brestois de 42 ans va quitter la Bretagne dans quelques jours et ces dernières semaines, l’OGC Nice tenait la corde pour le faire venir afin de remplacer Florian Maurice. Le club azuréen sera furieux d’apprendre que Lorenzi est finalement de plus en plus proche… de l’OM.

Selon L’Equipe, la société en charge de présenter de nombreux profils à Stéphane Richard et à Frank McCourt « fait le forcing » pour convaincre Grégory Lorenzi. En poste à Brest depuis une dizaine d’années, le dirigeant français n’est pas insensible à ces avances et pourrait y céder. Dans l’esprit des dirigeants olympiens, il fait aujourd’hui office de grand favori à la succession de Medhi Benatia, devant Julien Fournier ou encore Frédéric Massara, dont les noms ont été évoqués ces derniers jours.

L'OM fait le forcing pour Grégory Lorenzi

Réputé pour sa malice sur le marché des transferts à Brest, où il a bâti un effectif très compétitif sans dépenser beaucoup d’argent, Grégory Lorenzi sera confronté à la même équation à l’Olympique de Marseille, mais un niveau au-dessus. Il est « persuadé de pouvoir y réussir » et souhaite tenter ce gros coup pour effectuer « un grand bon en avant dans sa carrière » selon le quotidien national.

Reste maintenant à voir si le profil de Grégory Lorenzi sera validé jusqu’au bout par Stéphane Richard puis par Frank McCourt, et si le Brestois deviendra comme c’est de plus en plus fortement pressenti le nouveau directeur sportif de l’Olympique de Marseille. Si oui, sa première mission sera colossale : nommer le futur entraîneur des Olympiens, Habib Beye n’ayant désormais plus aucune chance de prolonger l’aventure sur le banc au-delà du match face au Stade Rennais la semaine prochaine.