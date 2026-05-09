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Grégory Lorenzi directeur sportif de l’OM, c’est bouillant

OM09 mai , 16:00
parCorentin Facy
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Tout proche de s’engager en faveur de Nice, Grégory Lorenzi est finalement en pole pour rejoindre l’Olympique de Marseille. Le club phocéen accélère pour faire du dirigeant brestois le successeur de Medhi Benatia.
L’Olympique de Marseille tient (peut-être) son futur directeur sportif. Lancé à la recherche du successeur de Medhi Benatia, qui quittera le club à la fin de la saison, le club phocéen a identifié le profil de Grégory Lorenzi comme la cible idéale. Le dirigeant brestois de 42 ans va quitter la Bretagne dans quelques jours et ces dernières semaines, l’OGC Nice tenait la corde pour le faire venir afin de remplacer Florian Maurice. Le club azuréen sera furieux d’apprendre que Lorenzi est finalement de plus en plus proche… de l’OM.
Selon L’Equipe, la société en charge de présenter de nombreux profils à Stéphane Richard et à Frank McCourt « fait le forcing » pour convaincre Grégory Lorenzi. En poste à Brest depuis une dizaine d’années, le dirigeant français n’est pas insensible à ces avances et pourrait y céder. Dans l’esprit des dirigeants olympiens, il fait aujourd’hui office de grand favori à la succession de Medhi Benatia, devant Julien Fournier ou encore Frédéric Massara, dont les noms ont été évoqués ces derniers jours.

L'OM fait le forcing pour Grégory Lorenzi 

Réputé pour sa malice sur le marché des transferts à Brest, où il a bâti un effectif très compétitif sans dépenser beaucoup d’argent, Grégory Lorenzi sera confronté à la même équation à l’Olympique de Marseille, mais un niveau au-dessus. Il est « persuadé de pouvoir y réussir » et souhaite tenter ce gros coup pour effectuer « un grand bon en avant dans sa carrière » selon le quotidien national.
Reste maintenant à voir si le profil de Grégory Lorenzi sera validé jusqu’au bout par Stéphane Richard puis par Frank McCourt, et si le Brestois deviendra comme c’est de plus en plus fortement pressenti le nouveau directeur sportif de l’Olympique de Marseille. Si oui, sa première mission sera colossale : nommer le futur entraîneur des Olympiens, Habib Beye n’ayant désormais plus aucune chance de prolonger l’aventure sur le banc au-delà du match face au Stade Rennais la semaine prochaine.
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c est marrant. les cretins sont deja tombés dans le panneau debut de semaine..... 2X en 1 semaine? nonnn impossible! quoique..... vu les champions c est possible

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je suis ok avec toi

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ou casser la ville comme vos kassos. voir se battre entre eux comme des animaux de foire

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On avait deja a la base pas l'effectif pour jouer l'europe a la base ... donc c'etait clairement compliqué d'aller loin en coupe d'europe surtout avec 7 blessés .. l'avantage pour aston villa c'est qu'ils n'auront surement pas besoin de finir bien placé pour jouer la ldc vu qu'ils ont de grande chance de gagner la c3

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
70312245702743
2
Lens
67322147623329
3
O. Lyonnais
60321868523418
4
LOSC Lille
58321778513516
5
Rennes
56321688564610
6
Monaco
54321661056488
7
O. Marseille
533216511594415
8
Strasbourg
46311371150419
9
Lorient
42321012104449-5
10
Toulouse
41321181345450
11
Paris
41321011114447-3
12
Brest
3831108134151-10
13
Angers SCO
343297162746-19
14
Le Havre
3232614123043-13
15
Nice
3132710153658-22
16
Auxerre
2832610163043-13
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
163237223272-40

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