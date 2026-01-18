Abdelli à l'OM, le clash qui fait vomir Angers

L'OM a marché sur Angers ce samedi soir avec une victoire 5-2. Dépassé, le SCO n'a pas pu compter sur son meneur de jeu, qui pense plus à son avenir à Marseille qu'à aider son équipe actuelle.

Après une très belle première partie de saison, le SCO d’Angers va surement devoir serrer les dents dans la suite du championnat. Le club du Maine-et-Loire se prépare à perdre ses deux meilleurs joueurs. Sidiki Chérif est en discussions très avancées pour rejoindre Crystal Palace, qui se prépare à perdre Jean-Philippe Mateta, tout proche de la Juventus. Malgré cela, l’attaquant de 19 ans a joué 30 minutes contre l’OM

Abdelli pas chaud pour jouer contre l'OM

Ce n’est pas le cas d’Himad Abdelli. Le milieu de terrain, qui s’est mis d’accord avec l’OM, a refusé de jouer cette rencontre contre son probable futur club. Cela alors que Marseille et Angers ne sont pas d’accord sur l’indemnité de transfert. « J'ai parlé avec Himad, j'ai senti chez lui une réticence à jouer. Et de mon côté, si je l'aligne et qu'il s'est déjà mis d'accord avec le club qu'on rencontre, c'est très difficile. Si on se met à sa place, c'est pas évident, si on se met à ma place, c'est pas évident », a livré Alexandre Dujeux, qui a reconnu qu’il était un peu coincé dans ce dossier.

Faut qu’il arrête de dire cela de cette manière… et faut plutôt dire la vérité !!! », a balancé « MTT », qui sous-entend qu’Abdelli a tout simplement refusé de jouer pour essayer de faire accélérer son transfert vers Marseille. Cela a le don de faire grincer des dents chez les suiveurs du SCO , et notamment l’insider Mohamed Toubache-Ter. L’éphémère responsable de la communication du club d’Anjou accuse le technicien de tourner autour du pot. «», a balancé « MTT », qui sous-entend qu’Abdelli a tout simplement refusé de jouer pour essayer de faire accélérer son transfert vers Marseille.

De son côté, Himad Abdelli n’a pas communiqué, mais pousse très fort pour un départ. Comme c’est parfois le cas avec les joueurs, il a retiré le SCO d’Angers de sa bio sur les réseaux sociaux, histoire de faire comprendre qu’il ne voulait déjà plus faire partie du club. Ce n’est pas le premier à faire cela, mais le forcing déplait fortement aux supporters du SCO, qui estiment qu’en refusant de jouer, il a abandonné ses coéquipiers et le club qui l’a relancé dans sa carrière en allant le chercher au Havre en Ligue 2.

Pas de quoi faire sourciller l’OM, qui a refusé de commenter ce dossier samedi soir, mais qui s’apprête tout de même à faire le dernier effort pour convaincre Angers de céder un joueur qui aura de toute façon beaucoup de mal à retrouver le groupe du SCO