ICONSPORT_282660_0028

Abdelli à l'OM, le clash qui fait vomir Angers

OM18 janv. , 8:00
parGuillaume Conte
0
L'OM a marché sur Angers ce samedi soir avec une victoire 5-2. Dépassé, le SCO n'a pas pu compter sur son meneur de jeu, qui pense plus à son avenir à Marseille qu'à aider son équipe actuelle.
Après une très belle première partie de saison, le SCO d’Angers va surement devoir serrer les dents dans la suite du championnat. Le club du Maine-et-Loire se prépare à perdre ses deux meilleurs joueurs. Sidiki Chérif est en discussions très avancées pour rejoindre Crystal Palace, qui se prépare à perdre Jean-Philippe Mateta, tout proche de la Juventus. Malgré cela, l’attaquant de 19 ans a joué 30 minutes contre l’OM.

Abdelli pas chaud pour jouer contre l'OM

Ce n’est pas le cas d’Himad Abdelli. Le milieu de terrain, qui s’est mis d’accord avec l’OM, a refusé de jouer cette rencontre contre son probable futur club. Cela alors que Marseille et Angers ne sont pas d’accord sur l’indemnité de transfert. « J'ai parlé avec Himad, j'ai senti chez lui une réticence à jouer. Et de mon côté, si je l'aligne et qu'il s'est déjà mis d'accord avec le club qu'on rencontre, c'est très difficile. Si on se met à sa place, c'est pas évident, si on se met à ma place, c'est pas évident », a livré Alexandre Dujeux, qui a reconnu qu’il était un peu coincé dans ce dossier.
Cela a le don de faire grincer des dents chez les suiveurs du SCO, et notamment l’insider Mohamed Toubache-Ter. L’éphémère responsable de la communication du club d’Anjou accuse le technicien de tourner autour du pot. « Faut qu’il arrête de dire cela de cette manière… et faut plutôt dire la vérité !!! », a balancé « MTT », qui sous-entend qu’Abdelli a tout simplement refusé de jouer pour essayer de faire accélérer son transfert vers Marseille.
De son côté, Himad Abdelli n’a pas communiqué, mais pousse très fort pour un départ. Comme c’est parfois le cas avec les joueurs, il a retiré le SCO d’Angers de sa bio sur les réseaux sociaux, histoire de faire comprendre qu’il ne voulait déjà plus faire partie du club. Ce n’est pas le premier à faire cela, mais le forcing déplait fortement aux supporters du SCO, qui estiment qu’en refusant de jouer, il a abandonné ses coéquipiers et le club qui l’a relancé dans sa carrière en allant le chercher au Havre en Ligue 2.
Pas de quoi faire sourciller l’OM, qui a refusé de commenter ce dossier samedi soir, mais qui s’apprête tout de même à faire le dernier effort pour convaincre Angers de céder un joueur qui aura de toute façon beaucoup de mal à retrouver le groupe du SCO.
H. Abdelli

H. Abdelli

FranceFrance Âge 26 Milieu

World Cup

2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

2025/2026
Matchs13
Buts2
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_262874_0052
OL

Noah Nartey à l’OL, la très bonne nouvelle

ICONSPORT_271637_0227
PSG

PSG : « Une puissance étrangère », à Massy le Qatar n’est pas le bienvenu

ICONSPORT_282705_0072
Liga

Esp : Vinicius hué, il insulte les supporters du Real

ICONSPORT_280414_0066
OM

OM : « J’ai toujours aimé Marseille », Ekitike a osé

Fil Info

18 janv. , 12:20
Noah Nartey à l’OL, la très bonne nouvelle
18 janv. , 12:00
PSG : « Une puissance étrangère », à Massy le Qatar n’est pas le bienvenu
18 janv. , 11:40
Esp : Vinicius hué, il insulte les supporters du Real
18 janv. , 11:20
OM : « J’ai toujours aimé Marseille », Ekitike a osé
18 janv. , 11:00
CAN 2025 : Maroc ou Sénégal, les Champs-Elysées n'en veulent pas
18 janv. , 10:30
PSG : Ces six matchs qui vont faire très mal
18 janv. , 10:00
5 matchs cette saison, l'OM reçoit deux offres pour lui
18 janv. , 9:30
L'OL sort sa dernière pépite, ça s'emballe
18 janv. , 9:00
Dybala à l'OM, c'est donné !

Derniers commentaires

Dybala à l'OM, c'est donné !

Je préfère gouiri que dybala,; gouiri il connaît mieux la L1

CAN 2025 : Maroc ou Sénégal, les Champs-Elysées n'en veulent pas

Que de polémiques inutiles

CAN 2025 : Maroc ou Sénégal, les Champs-Elysées n'en veulent pas

Il a tout à fait raison !

OM : « J’ai toujours aimé Marseille », Ekitike a osé

non mais je me souviens de ta celebration hautaine qd tu jouais a Reims. un bon melon, meme si je le trouve bon

CAN 2025 : Maroc ou Sénégal, les Champs-Elysées n'en veulent pas

Je pense que "vieuxcon" comme pseudo, aurait été plus adapté a tes pensées !!!

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
43181413321319
2
Paris Saint Germain
42181332401525
3
O. Marseille
35181125411922
4
LOSC Lille
3218102633258
5
O. Lyonnais
301793525178
6
Rennes
301786329245
7
Toulouse
261875629236
8
Strasbourg
241773726215
9
Monaco
23187292833-5
10
Brest
22176472327-4
11
Angers SCO
22186482025-5
12
Lorient
22185762330-7
13
Le Havre
18174671523-8
14
Nice
181853102135-14
15
Paris
16174492231-9
16
Nantes
14173591628-12
17
Auxerre
121833121428-14
18
Metz
121733111838-20

Loading