PFC - FCN : Le but de fou de Mathis Abline (vidéo)

Ligue 124 oct. , 21:31
parGuillaume Conte
0
Discret depuis le début de la saison, Matthis Abline s’est réveillé au bon moment pour le FC Nantes, inscrivant le deuxième but des Canaris au Paris FC ce vendredi soir. 
0
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
18860221714
2
Paris Saint Germain
1785211688
3
Strasbourg
16851217107
4
Lens
1685121275
5
O. Lyonnais
1585031183
6
LOSC Lille
14842216106
7
Monaco
14842217134
8
Toulouse
13841315123
9
Nice
1183231214-2
10
Rennes
1182511112-1
11
Paris
1093151417-3
12
Brest
9823314140
13
Nantes
99234710-3
14
Lorient
882241219-7
15
Auxerre
78215712-5
16
Le Havre
681341016-6
17
Angers SCO
68134412-8
18
Metz
28026520-15

